Júliustól a bolti pénztáraknál is felvehetnénk készpénzt

Jöhet a cashback a hazai boltokba is: egy új minisztériumi javaslat értelmében július elsejétől vásárláskor készpénzt is fel lehetne majd venni a kasszából, írja a hvg. Nem tudni, hogy a kistelepülésekre is eljut-e majd a fejlesztés.

Ha cashbackkel akarunk pénzt felvenni, a pénztáros annyival nagyobb összeget üt be a bankkártyaterminálba, amennyi készpénzt felvenne a vásárló, a különbözetet pedig a pénztárgépből fizeti ki. A lehetőséggel havonta negyvenezer forint vehető fel ingyenesen, ennél magasabb összeg várhatóan ugyanannyi többletköltséggel jár majd, mint egy ATM-es tranzakció.



A bankoknak kötelező lesz megteremteniük az ehhez szükséges feltételeket - ennek költségei várhatóan teljes egészében a pénzintézeteket terhelik majd -, bizonyos bolttípusoknak viszont nem lesz kötelező bevezetni a szolgáltatást. Egyes üzletláncok már jelezték is a lapnak, hogy nem akarnak élni a lehetőséggel.