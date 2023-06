Elindult az ukrán ellentámadás

Tisztviselők bejelentették, hogy Ukrajna elkezdte régóta várt ellentámadását Oroszország ellen – számolt be az ABC News és a Washington Post is. A nyugati értesüléseket az ukrán Pravda és a Korreszpondent és is megírta.

Nyugati tisztviselők a múlt héten azt mondták, az elmúlt napokban jól képzett ukrán csapatok gyülekeztek a frontvonalak közelében lévő stratégiai helyeken. Két ukrán tisztviselő – köztük egy Volodimir Zelenszkij elnökhöz közel álló forrás – megerősítette az ABC Newsnak, hogy az ukrán ellentámadás aktív szakasza folyamatban van.

photo_camera T-72-es tank egy ukrajnai tréningen április 5-én Illusztráció: Dmitro Szmoljenko/NurPhoto via AFP

Ukrajna ellentámadása vitathatatlanul beindult néhány napja, és az Institute for the Study of War hétfőn azt közölte: „orosz és ukrán tisztviselők jelzik az ukrán ellentámadás kezdetét”.

De az elmúlt órákban jelentős fejlemények történtek: több jelentés szerint nagy csata kezdődött Délkelet-Ukrajnában, Zaporizzsja nagyvárosától délre.

Rálátó, de nem hivatalos ukránbarát források szerint a délkeleti front egyre aktívabb, és vannak meg nem erősített képek és jelentések arról, hogy Ukrajna új, modern, német gyártmányú Leopard 2 tankjai is részt vesznek az offenzívában.

Reggel az orosz Wagner zsoldoscsoport vezetője, Jevgenyij Prigozsin azt mondta, „a frontvonalon most zajló események az offenzíva kezdetét jelzik, és Ukrajna fokozni fogja erőfeszítéseit”.