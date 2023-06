Egy floridai gyilkosság rávilágított, hogy elég nagy baj, ha bárkit le lehet lőni

Susan Lorincz június 2-án lelőtte floridai szomszédját, Ajike Owenst, aki Lorincz ajtaján dörömbölt és követelte, hogy jöjjön ki, miután az utcán veszekedett Owens gyerekeivel és az egyik felé egy görkorcsolyát hajított. A gyilkosságból nem csak azért lett ügy, mert egy fehér nő lőtt le egy fekete nőt, hanem mert a hatóságok napokig nem tartóztatták le Lorinczet arra hivatkozva, hogy talán önvédelemből sütötte el a fegyvert.

Elmérgesedett vita

A New York Times beszámolója szerint rögtön a gyilkosság után ellentétes információk keringtek arról, hogy mi történhetett. A marion megyei seriff, Billy Woods szűkszavúan nyilatkozott a történtekről, mindössze annyit árult el, hogy szomszédsági viszályról van szó, amely nagyon elfajult, „legyen szó az ajtón, a falon való dörömbölésről vagy fenyegetőzésről”. Bár megjegyezte, hogy a beszámolója kissé hiányos, de arra hivatkozott, hogy még tart a nyomozás.

Az áldozat családjának ügyvédei viszont hétfői közleményükben teljesen máshogy számoltak be az esetről. Azt írták, hogy Lorincz rasszista megjegyzéseket tett, miközben a gyerekekkel kiabált.

Szerintük az sem teljesen egyezik a rendőrségi beszámolóval, hogy pontosan miért ment át Owens Lorinczhez. A nő ügyvédje azt állítja, hogy Owens azért ment át a szomszédba, mert a gyerekei a ház körüli füves részen - ahol játszottak - hagyták az Ipadjukat, amit Lorincz bevitt a házba.

photo_camera Ajike Owens.

A hatóságok végül kedden tisztázták, hogy mi történhetett: az 58 éves Susan Louise Lorincz a floridai Ocalában közvetlen szomszédságban élt a 35 éves fekete Ajike Owensszal és annak négy gyermekével. Június 2-án Susan Lorincz összeveszett Owens gyerekeivel, akik a háza előtt játszottak. Egy szemtanú beszámolója szerint Lorincz a vita során egy görkorcsolyát vágott Owens 10 éves gyerekéhez, akinek a lábujját ütötte meg a görkorcsolya. Később pedig Lorincz egy esernyőt is a gyerekek felé lendített.

A gyerekek hazaszaladtak az anyjukhoz és elmondták, hogy mi történt. Ajike Owen ezután átment Lorinczhez, többször kopogott az ajtón és követelte, hogy jöjjön ki a nő. Lorincz a zárt ajtón keresztül sütötte el a fegyverét, amelynek lövedéke Owens mellkasának felső részét találta el, miközben a 9 éves gyereke is ott állt mellette.

A rendőrséget Lorincz hívta ki péntek este 9-kor birtokháborítás miatt, de mire kiérkeztek, addig Owenst már meglőtték. Owensnek elsősegélyt nyújtottak, aztán kórházba szállították, de végül belehalt a sérüléseibe.

Susan Lorincz azt állítja, hogy pusztán önvédelemből sütötte el a fegyvert, amikor Owens rá akarta törni az ajtót. Majd azzal is megvádolta, hogy a fekete nő korábban megtámadta.



photo_camera Susan Lorincz. Fotó: HANDOUT/AFP

Önvédelem vagy gyilkosság?

A felháborodást végül az keltette, hogy a seriff nem tartóztatta le rögtön Lorinczet egy a Florida államban hatályos törvényre hivatkozva. Az állam „stand your ground” nevű, az önvédelem jogát nagyon engedékenyen szabályozó törvénye azt mondja ki, hogy valaki akár erőszak árán is megvédheti magát, ha fenyegetve van. A nyomozók arra hivatkoztak, hogy mielőtt letartóztatnák Lorinczet, ki kell zárniuk, hogy a halállal végződő erőszak indokolt volt-e vagy sem.

A nyomozás viszont napokig elhúzódott, miközben Lorincz továbbra is szabadlábon volt. A közvélemény folyamatosan háborgott, Owens családjának ügyvédjei pedig rendeztek egy sajtótájékoztatót hétfőn, ahol felszólították a hatóságokat, hogy tartóztassák le Lorinczet.

Végül kedden a hatóság bejelentette, hogy a floridai törvények szerint nem igazolható, hogy Lorincz jogosan tette-e, amit tett, ezért letartóztatták emberölés, gondatlanság és két rendbeli testi sértés vádjával.

A Billy Wood seriff azzal védekezett a késlekedett letartóztatással kapcsolatban, hogy „néha, amikor ilyen szintű ügyeket vizsgálunk, nem jó, ha sietünk a letartóztatással”.

Az eset azonban sokak szerint ismét rávilágított arra, hogy komoly baj van a „stand your ground” nevű törvénnyel, amely Floridában kívül még 30 államban hatályos. Áprilisban Kansasban tüntetés is tartottak a törvény ellen, miután egy 84 éves nő lelőtt egy fekete tinédzser fiút, aki véletlen rossz házhoz ment, hogy hazavigye az öccsét. A nő azzal védekezett, hogy azt hitte, valaki be akar törni. New Yorkban pedig hasonló körülmények között lőttek le egy 20 éves nőt az autójában, aki rossz címre ment.

Sokak szerint a törvény az erőszakos önvédelmet helyezi azok az áldozatok elé, akiket tévedésből lőnek le. A törvénynek egyébként van egy szolidabb verziója, amit „castle doctrine” -nak, vagyis kastély doktrínának hívnak. Ez lényegében azt mondja ki, hogy a házunk a „várunk”, és jogunk van megvédeni. A stand your ground viszont ennél messzebb megy, ugyanis a törvény szerint nem csak otthon védheted meg magad, hanem lényegében bárhol, ahol fenyegetést érzel. Ez a törvény aláássa azt az alapvető önvédelmi szabályt, hogy halálosan megsebesíteni valakit csak a legvégső esetben szabad.

A seriff viszont, aki a Lorincz-Owens ügyben járt el, azt nyilatkozta, hogy személy szerint ő remek törvénynek tartja a stand your groundot, mert az szerinte segít abban, hogy a floridaiak meg tudják védeni magukat. Ugyanakkor hozzátette, hogy nem minden esetben alkalmazható, ahogy ebben az esetben sem.