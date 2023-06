Hét év után nyolc évet kapott a brókerbotrányos Jolika

Kedden ítéletet hirdetett a Budapest Környéki Törvényszék a Hungária Értékpapír Zrt. hét évvel ezelőtti sikkasztási ügyében. A ceglédi cég tulajdonosai, Kecskés Lászlóné Jolika és Seres István több ezer ügyfelet érintő pilótajátékot építettek fel rendszeres sikkasztás és okirat-hamisítás mellett, állami szereplőkből is sokmilliárdot csaltak ki.

A Hungária fedezet nélküli bocsátott ki vállalati kötvényeket 2012 és 2014 között, aminek céljaként ingatlankereskedelmet és különböző gazdasági tevékenységek finanszírozását jelölték meg, de valójában semmilyen gazdasági tevékenységet nem folytattak. A bírósági közlemény szerint a vádlottak több milliárd forintos kárt okoztak legalább 350 ügyfélnek, köztük több Pest megyei településnek.

Seres és Jolika kormányzati és önkormányzati megbízásokat is szállított a ceglédi irodának, egy állami cégtől, az alsónémedi, a fóti és a szászhalombattai önkormányzattól is. A BudaCash és a Questor botrányával körülbelül egyidőben derült ki, hogy ennél a cégnél is nagy bajok vannak. A földművelésügyi minisztérium körül több cég is tartotta a pénzét a Hungáriánál.

Seres, aki a cégcsoport vezetője és felerészben tulajdonosa volt - az elsőrendű vádlott - korábban azt mondta, ő nem tudott semmiről, csak aláírta, amit „a szakemberek elé tettek". Elsősorban a stratégiaépítéssel foglalkozott, a részleteket ráhagyta beosztottjaira. Arra kérdésre, hogy akkor miért nem szerepel az aláírása a szerződéseken, azt mondta, azért, mert a cégcsoportban a hierarchia így épült fel, és munkatársai tájékoztatása alapján úgy gondolta, hogy rendben mennek a dolgok.

Őt hét év börtönbüntetésre, egymillió forint pénzbüntetésre és hét év közügyektől eltiltásra ítélte a bíróság. A vállalkozás másik tulajdonosát, Jolikát - feltételezhetően a másodrendű vádlott, de az ügyészségi közleményben nem szerepel a neve - nyolc év börtönre, 500 ezer forint pénzbüntetésre ítélték, és nyolc évre eltiltották a közügyek gyakorlásától.

A vádlottak padján ült még az egykori iroda- és fiókvezető, egy pénztáros, és az operatív igazgató az édesanyjával együtt - aki ügynöki megbízási szerződést kötött a céggel.

(via Budapest Környéki Törvényszék)