Ha Svédországban is a Fidesz kormányozna, a helyi Balásy Gyula cégei már gyártnák azokat a propagandavideókat, amik Beyonce számaival riogatják az inflációtól tartó állampolgárokat. Mert nagyon úgy néz ki, hogy a meglepően magas, 9,7 százalékos májusi inflációs adathoz a popkirálynő stockholmi koncertje is hozzájárult.

photo_camera Beyonce rajongói Stockholmban Fotó: JONATHAN NACKSTRAND/AFP

Hét év kihagyás után Beyonce most indította el az első önálló turnéját, aminek az első államása épp a svéd főváros volt. Két este összesen 46 ezer ember előtt énekelt. A nagy várakozás miatt a világ távolabbi részeiről is érkeztek rajongók, akik megemelkedtek az árak a szállodákban és az éttermekben. Michael Grahn, a Danske Bank közgazdásza szerint így Beyonce is hozzájárulhatott az árak megugrásához.

Svádországban az infláció decemberben volt a csúcson 12,3 százalékkal. A vártnál magasabb majusi adat is alacsonyabb volt, mint az áprilisi 10,5 százalék. (BBC)