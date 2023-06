Mesterséges intelligencia segítségével nyerték ki John Lennon hangját a Beatles idén megjelenő utolsó dalához

photo_camera Yoko Ono és John Lennon 1971 májusában Cannes-ban Fotó: -/AFP

Mesterséges intelligencia segítségével sikerült kinyerni egy régi demóból John Lennon hangját és elkészíteni az utolsó valaha megjelent Beatles-dalt – jelentette be Paul McCartney kedden.

A 80 éves McCartney a BBC-nek elmondta, hogy a technológiát a 2021-es The Beatles: Get back című dokumentumfilm-sorozatának készítése során használták az énekhangok és a háttérhangok elkülönítésére. Az új szám még idén megjelenik.

A rendező, Peter Jackson a technológia segítségével szét tudta szálazni a felvételen hallható zajokat, gitárszólókat, zongoraleütéseket, és tisztán kinyerni Lennon hangját. „Képes volt szétválasztani őket mesterséges intelligenciával. Azt mondta a gépnek: ez egy hang, ez egy gitár, vedd le a gitárt” - csodálkozott McCarthy.

Az énekes nem pontosította, melyik demót szálazták szét, de a BBC szerint valószínűleg Lennon 1978-as befejezetlen szerelmes számáról lehet szó, a Now and Then-ről. A demó egy For Paul feliratú kazettán volt, amit McCartney Yoko Onótól kapott.

Az énekes a BBC-nek azt mondta, a mesterséges intelligencia számára egyszerre kicsit ijesztő, de izgalmas is egyben, és „majd meglátjuk, hová vezet”.

Egyébként ugyanez a technológia tette lehetővé McCartney számára, hogy tavaly Glastonburyben virtuálisan „duettezzen” egyet Lennonnal az I've Got a Feeling című dalban.

Az AP-nek a terület egyik szakértője, a Stanford Egyetemen kutató Holly Herndon arról beszélt, hogy a hangok forrásának szeparálása sokkal könnyebben elvégezhetővé vált a gépi tanulással.

Ez különbözik a deepfake vokáloktól, azaz amikor a gép egy már létező hangsáv mintáiból illetve azok elemzéséből generál teljesen új tartalmat. A fenti esetben ugyanis a hangsávok eredeti formájukban jelennek meg, csak környezetükben megtisztítva a zavaró hatásoktól. (AP)