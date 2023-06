Trump lekötelezettje a tapasztalatlan bírónő, akire rábízták a bukott elnök történelmi jelentőségű perét

Nagy lehetett az izgalom Jack Smith szövetségi ügyész csapatában, amikor főnökük úgy döntött, hogy egy joghatósági vitát elkerülendő nem az amerikai fővárosban, Washingtonban nyújtja be a vádiratát Donald Trump bukott amerikai elnökkel szemben, még ha a nyomozati szakaszban egy ottani nagyesküdtszék felügyelte az eljárást. Mert bár lehetett volna érvelni amellett, hogy az érzékeny nemzetbiztonsági információkhoz, amelyek a per tárgyát képzik, Trump még elnökként férhetett hozzá, így területileg a washingtoni bíróság az illetékes, de a vádpontokba szedett bűncselekmények javát mégiscsak floridai otthonában követhette el.

photo_camera Aileen M. Cannon szövetségi bíró olyannyira ismeretlen, hogy lényegében ez az egyetlen elérhető kép róla a hírügynökségek kínálatában. Ez a szenátusi meghallgatásán készült, amit 2020-ban a koronavírusjárvány miatt videokonferencián tartottak. Fotó: POOL/via REUTERS

Smith ezért is dönthetett úgy, hogy inkább a floridai déli körzeti szövetségi bíróságon adja be keresetét, melyhez Trump floridai otthona, a Mar-a-Lagó-i golfklub területileg tartozik. A döntésnek megvolt a maga kockázata, ennek a szövetségi bíróságnak az egyik bírája, Aileen M. Cannon az eljárás egy szakaszában helyt adott Trump ügyvédeinek egészen légből kapott beadványának, egy időre az egész nyomozást megakasztva azzal. Trump csapatának érveit elfogadva ugyanis úgy döntött, hogy az elnök végrehajtói privilégiumai kiterjednek a titkos iratokra is, melyekhez így döntése értelmében nem férhettek hozzá az ügyben nyomozó hatóságok.

Cannon döntése olyannyira légből kapott volt, hogy végül az illetékes floridai felsőbb bíróság három bírája egyhangú határozatban semmisítette meg, melynek indoklásában egészen megsemmisítő véleményt alkottak Cannon ítéletéről - bár azt amúgy már technikai alapon is semmisnek ítélték, mert Cannonnak valójában nem volt joghatósága az ügyben.

Azzal, hogy Smith végül ugyanezen a bíróságon nyújtotta be a keresetét, vállalta a kockázatot, hogy az ügy Cannonhoz kerüljön. Erre ugyanis a nullánál jóval több esély volt. A bíróság szabályzata szerint sorsolással dől el, hogy melyik ügy melyik bíróhoz kerül. Smith beadványának iktatásakor a körzeti szövetségi bíróság öt bírája közül sorsolhattak. Köztük volt Cannon, akinek a másik négy bírónál kicsit jobb esélyei voltak, mert az egyik súlyozási szempont a területi illetékesség volt, és Cannon rövid karrierje során tárgyalt ügyei felében a bíróság West Palm Beach-i ügyosztálya járt el, amihez a Mar-a-Lagó-i birtok is tartozik. A számítógép végül Cannon nevét dobta ki.

Aileen M. Cannonról nem állítanánk, hogy nagy tapasztalatú, gyakorlott bíró volna. A most 42 éves Cannont 2020-ban, már a bukott elnökválasztás után nevezte ki egész életre szóló posztjára Donald Trump, a kinevezést pedig az a Szenátus hagyta jóvá, amelyben már csak azért volt többsége a republikánusoknak, mert a 2020-ban megválasztott szenátorokat, akikkel már a demokratáknak lett volna többsége, csak 2021. januárjában iktatták be.

Az akkor 38 éves Cannon javarészt ismeretlen volt még jogászkörökben is. Előéletében semmi olyan kimagaslót nem találni, ami különösen alkalmassá tette volna bírónak – ennyi idősen épphogy csak megvolt a poszt betöltésének minimumfeltételeként elvárt jogászi gyakorlata. Jellemző például, hogy az alkalmasságát bizonyító kérdőívben, ahol addigi publikációira is rákérdeztek, összesen húsz írást tudott csak felsorolni, melyekből 17 a Miami Herald napilap spanyol nyelvű kiadásában, az El Nuevo Heraldban megjelent cikk volt, köztük olyan gyöngyszemek, mint "A Könyvtárkaland verseny győztesei" című tudósítás. Mindössze három jogi témájú szöveget tudott felsorolni, valamennyi egykori ügyvédi irodája egy-egy esetét ismertette, és mindháromnak csak társszerzője volt három másik ügyvéd társaságában.

De Cannonnak nemcsak az elméleti munkássága hagy maga után kívánnivalót. Teljes karrierje során összesen nyolc pere volt:

2013-2020 között szövetségi ügyészként főleg fellebviteli ügyeket tárgyalt, de 2013-2015 között a kiemelt bűncselekmények osztályán dolgozva 41 terhelt elítélésében volt szerepe. Igaz, javarészt peren kívüli vádalkuk révén, így valójában csak négy terhelt ügye jutott el a tárgyalásig. És csupán két ügyben volt ő az eljáró ügyész. Két nagyon szimpla ügyben, amiben büntetett előéletű elkövetőket gyanúsítottak illegális fegyvertartással.

Bíróként kicsit nagyobb volt az ügyterhelése, de az elmúlt négy évben rábízott 224 büntetőügyből csak négy jutott el a tárgyalóteremig. Ezek is nagyon egyszerű ügyek voltak – két illegális fegyvertartási ügy, amiből így életében összesen már négyet tárgyalt bíróként vagy ügyészként, egy adócsalási ügy és egy eset, amiben a gyanúsított egy ügyészt fenyegetett.

Cannon bíró életében mindezidáig összesen tizennégy tárgyalási napon bíráskodott, a leghosszabb pere öt tárgyalási napot tartott. Ehhez képest most rászakadt az amerikai jogtörténet egyik legösszetettebb, és eleve példa nélküli ügye, amelyben az amerikai történelem során először állítanak büntetőbíróság elé egy volt elnököt, és amelyben az amerikai nemzetbiztonsági törvények labirintusában kéne eligazodnia.

Ez utóbbinak pedig igen nagy jelentősége van, mert az amerikai bírósági eljárásokban a bírónak rendkívül széles diszkrecionális jogköre van, például ő határozhatja meg azt is, hogy a Trump elleni ügyben kulcsfontosságú, ámde szigorúan titkos iratokat ki, kik ismerhetik majd meg. Ugyanígy saját hatáskörében dönthet arról, hogy milyen bizonyítékokat fogad be, mely tanúvallomásokat engedi elhangzani. Továbbá ő dönthet arról is, hogy a vád egyik koronatanújának vallomását egyáltalán befogadja-e: a vád legmeggyőzőbb bizonyítéka ugyanis Trump egyik ügyvédjének diktafonra mondott beszámolója, amelyet elvben védene az ügyvédi titoktartás, de a büntetőeljárás korai szakaszában egy szövetségi bíró már úgy döntött, hogy mivel bűncselekményt leplezhet, ezért nem vonatkozik rá a törvényi védelem. De ez a közbenső döntés elvben semmire se kötelezi Cannont.

Vagyis most az a helyzet, hogy egy olyan bíró befolyásolhatja döntő mértékben a Donald Trump elleni büntetőeljárást, akinek

nyilvánvalóan nincs kellő tapasztalata bonyolult bírósági eljárások levezénylésében;

akit 38 éves korában úgy neveztek ki egy életre bírónak, hogy épp csak teljesítette a hivatal minimális követelményeit;

akit a vádlott nevezett ki bírónak;

és akinek a kinevezését abban az átmeneti időszakban szavazta meg a szenátus, amikor már csak azért voltak többségben a republikánusok, mert az újonnan megválasztott demokrata többségű testület még nem tette le az esküt.

De persze még nincs minden veszve. Cannont, mint már említettük, életre szólóan választották szövetségi bírónak, vagyis minden valószínűség szerint még jó három évtizeden át a posztján maradhat. Karrierje eddigi egyetlen ismert esetében pedig olyan szinten alázta meg egy felsőbb bíróság – nem győzöm hangsúlyozni, hogy a testület három tagjából kettőt szintén Trump nevezett ki, a harmadikat pedig még hozzájuk képest is ultrakonzervatívként jellemzik – , hogy most, élete második közérdeklődésre számot tartó ügyében, amit nyugodtan tekinthetünk a teljes amerikai jogtörténelem leghíresebb ügyének is egyben, talán már tekintettel lesz arra is, hogy ez mennyire meghatározza majd egész életműve megítélését. Mert ha egy előnye van az amerikai jogrend ezen sajátosságának, hogy bizonyos bírói posztokra életre szóló a kinevezés, az az, hogy ez valódi függetlenséget is jelent. Cannon már nem tartozik senkinek, csak az utókornak. Minden döntésével saját életművét, jövőbeni megítélését alakítja csak. És azon már most van mit javítania. (Via The New York Times)