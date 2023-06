Farkas Flórián a külföldi munkavállalók helyett inkább a romák foglalkoztatását látná szívesen

„Van itt több százezer cigány munka nélkül, csak nem tudnak róla, vagy nem akarnak tudni róla” - mondta a kormánypárti Lungo Drom elnöke, Farkas Flórián a Roma felzárkózási fórum csütörtöki rendezvényén Szolnokon, írja a Népszava. Farkas a külföldről érkező munkavállalók helyett a romák foglalkoztatását látná szívesen, derült ki az egyik résztvevő közösségi oldaláról, miután a helyi tévé és újság nem számolt be a hozzászólásról.

photo_camera Farkas Flórián a Parlamentben (Fotó: Illyés Tibor / MTI)

Az érdekesség, hogy miközben a rendezvényen két helyettes államtitkár - Radomszki Lászlóné a Belügyminisztériumtól és Márkus Ferenc a Miniszterelnökségtől - is részt vett, több roma politikus is felszólalt, a házigazda pedig a helyi közgyűlés fideszes elnöke volt, addig Farkas Flórián csak a közönség soraiban kapott helyet. A Lungo Drom elnöke már jóideje kerüli a nyilvánosságot, most azonban a Belügyminisztériummal és Sztojka Attila kormánybiztossal szemben védelmébe vette az Országos Roma Önkormányzatot (ORÖ), amelytől a belügyi tárca közel 540 millió forintot követel vissza.

A követelések a 2019 előtti ciklushoz, a Farkas Flórián nevével összeforrt Híd a munka világába programhoz, és más hasonló projektekhez kötődnek. A programmal kapcsolatban 7 év nyomozás után tavaly decemberben a NAV bizonyítottság hiányában megszüntette a nyomozást. A programban az ORÖ-nek EU-s forrásból kellett volna hátrányos helyzetűeknek munkát biztosító munkaerő-közvetítő országos irodahálózatot létrehoznia. Ehelyett a szervezet autókra, használhatatlan irodákra, bútorokra és egy gellérthegyi villára költötte a pénzt, az irodahálózat pedig nem valósult meg.

photo_camera Farkas Flórián a Képviselői Irodaház előtt Fotó: Németh Dániel/444

A követelés egy részét már visszafizették, de a belügy szerint az államtól kapott működési támogatásból ezt nem tehették volna meg. A tárca az összeg jelentős részét az adóhatóság révén végrehajtási eljárással próbálja beszedni.

Az ORÖ elnökhelyettese, Lakatos Oszkár a Népszavának nyilatkozva korábban alaptalannak nevezte a követelést, ráadásul a jogvita eldöntésére szerinte az adóhatóság nem jogosult, azzal inkább a bíróságnak kell foglalkoznia. Lakatos szerint politikai támadással igyekeznek működésképtelenné tenni az önkormányzatot.

Lakatos hasonló véleményt fogalmazott meg: szerinte ha tényleg volt tartozás, akkor érthetetlen, hogy miért kapott a szervezet éveken keresztül állami támogatást.