40 ezer apa neveli egyedül gyerekeit

A kormány több intézkedéssel segíti, hogy a férfiak apaként is kiteljesedhessenek, mivel szerepük a gyermekek fejlődésében, személyiségük kialakulásában kimagasló jelentőségű - írja a kormány Apák napjára kiadott közleményében.

Az édesapák is igényelhetik a családi pótlékot, gyermekgondozási díjat (GYED), a gyermekgondozást segítő ellátást (GYES), valamint a gyermeknevelési támogatást (GYET). Ezen felül az apák is élhetnek a GYED Extra lehetőségével is, amellyel több – különböző korú – gyermek után egy időben is járhatnak a gyermekgondozási ellátások, valamint a gyermek féléves korától időkorlátozás nélkül dolgozhatnak a szülők a GYED és a GYES folyósítása mellett - sorolja a kormány az intézkedéseit. Azt is kiemelik, hogy 2022-ben több mint 118 ezer szülő részesült a GYED Extra valamely kedvezményében,

a GYED és/vagy a GYES folyósítása mellett összesen csaknem 65 ezer szülő végzett keresőtevékenységet, akiknek mintegy 30 százaléka férfi volt.

Az Egyszülős Központ közleménye szerint Magyarországon ma kb. 300 ezer családból hiányzik az egyik szülő, és 40 ezer édesapa egyedül neveli a gyerekeit. A pesti Egyszülős Központ 2018 májusában nyílt, hogy gyakorlati segítséget és közösséget nyújtson azoknak a családoknak, ahonnan hiányzik az egyik szülő. Az elmúlt öt évben több mint 70 féle szolgáltatással több mint 28 ezer egyszülős családot ért el.

A Párbeszéd-Zöldek törvényjavaslatot nyújt be az Országgyűlésnek az apasági szabadság időtartamának növeléséért. Jávor Benedek szerint az Európai Unióban kötelezően előírt tíznapos apasági szabadság nem feltétlenül elegendő ahhoz, hogy apa és gyermeke között a valódi érzelmi kapcsolat kialakulása elindulhasson. A törvénymódosítási javaslat azt kívánja elérni, hogy az apáknak 30, ikergyermekek esetén pedig 45 nap szabadság járjon a születés vagy az esetleges örökbefogadás után.

