Állami milliárdok tűntek el a Széchenyi Bankban, még sincs felelős

Nyolc évig nyomoztak a hatóságok a Széchenyi Kereskedelmi Bank ügyében, végül pedig gazdasági bűncselekmények miatt meg is vádolták annak vezetőit. Töröcskei István és felesége kilenc és nyolc év fegyházbüntetéssel néz szembe – írtuk januárban. A Széchenyi Bankban ugyanakkor jelentős, 49 százalékos állami tulajdonrész volt. A pénzintézet bedőlésekor milliárdok porladtak el az adófizetők pénzéből is. A hosszúra nyúlt nyomozás mégsem tárt fel semmiféle felelősséget az állam részéről – írja a 24.hu.

photo_camera Töröcskei István 2013-ban, az Államadósság Kezelő Központ vezetőjeként Fotó: Kovács Attila/MTI/MTVA

A magyar állam 2013 közepén szerzett kisebbségi tulajdonrészt a bankban 49 százalékos mértékben hárommilliárd forintért. Az ügyletet az akkori Nemzetgazdasági Minisztérium bonyolította. Az ügyészség szerint ekkorra már javában folytak a törvénytelen pénzügyi machinációk a pénzintézetben. A 24.hu cikke szerint 2012 elejéről mintegy hatmilliárd forintot folyattak ki törvénytelenül a bankból. A vádirat azonban azzal nem foglalkozik, hogy az állami átvilágítás során mindez hogy nem derült ki. 2014-ben már vissza is vonták a Széchenyi Bank működési engedélyét, 2015-ben pedig az MNB feljelentést is tett az ügyben.

A kétes ügyletek ellenére a minisztérium egy ponton tőkét is emelt a bankban. Ekkor az állam két külsős igazgatósági tagot delegált, Vörös Józsefet és Havas Lászlót. Vörös ma már Mészáros Lőrinc egyik bizalmasa a 24 cikke szerint. Előbb őt is gyanúsítottként hallgatták ki 2020-ban, ám végül szabadon távozhatott, nem került be a vádlottak közé.