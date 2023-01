Kilenc év letöltendőt kaphat Töröcskei, az egykori Széchenyi Bank vezetője

Kilenc és nyolc év fegyházbüntetést kér az ügyészség Töröcskei István milliárdos üzletemberre, az egykori Széchenyi Bank vezetőjére és feleségére, írja a Blikk. A laphoz eljuttatott vádirat szerint összesen tizenöt embert vonnak felelősségre az állam által egykor agyonpénzelt, gigantikus károkat okozó Széchenyi Bank ügyében - amellyel kapcsolatban már 2017-ben sem lehetett azzal vádolni az ügyészséget, hogy elkapkodják a nyomozást.

photo_camera Töröcskei István 2013-ban, az Államadósság Kezelő Központ vezetőjeként Fotó: Kovács Attila/MTI/MTVA

Töröcskeit, aki korábban az Államadósság Kezelő Központ vezérigazgatója volt - erről a posztjáról 2015-ben mondott le, miután a Magyar Nemzeti Bank bevonta a Széchenyi Bank működési engedélyét - társaival hatmilliárd forintos hűtlen kezeléssel gyanúsítják a Széchenyi-ügyben. Feleségével együtt többek közt bűnszervezetben elkövetett sikkasztás és „különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés” miatt álltak bíróság elé.

Az ügyészség a lap szerint négy év letöltendőt kért Vitézy Tamásra, a Helyi Téma nevű egykori Orbán-barát ingyenes hetilap igazgatójára, a vádpontok között szerepel ugyanis Vitézy cégcsoportjának, az Adriatiq Island Groupnak egy hitelügylete is. De a többi vádlott is több éves börtönbüntetésre számíthat. Töröcskeit a Blikk szerint „szoros baráti szálak fűzték a jobboldali körökhöz”: benne volt a magyar villamosenergia rendszert működtető MAVIR vezetésében is, és vele kapcsolatban többször felmerül, hogy nagyon jó barátságot ápolt Simicska Lajossal még a G-nap előtt.