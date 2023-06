Szerdától jön a 37 fokos pokoli meleg és a szaharai por

Kedden még csak 29-35 fok várható az Időkép előrejelzése szerint, de szerdán akár már 36-37 fokot is mérhetünk, vagyis hivatalosan itt van

a kánikula. A dögmelegen az előrejelzések szerint egyébként segíthet néhány gomolyfelhő, illetve az ország északkeleti felén és az Alpokalján néhány zápor vagy zivatar, de főként arra kell számítani, hogy

meleg lesz. Nagyon meleg. Az Országos Meteorológiai Szolgálat szerint pedig a forrósággal együtt szerdán egy kis szaharai por is érkezik dél felől, ami megfestheti a naplementéket, illetve a kialakuló záporokkal ki is mosódhat majd. Vagyis nem most érdemes kocsit mosni.

Csütörtökön is hasonlóan sok napsütés és 30-37 fokos csúcshőmérsékletek lesznek, a kánikula pedig pénteken is kitart majd, de egy közeledő hidegfront hatására aznap már egyre nagyobb területen fordulhatnak elő záporok, zivatarok és hevesebb viharok is. Szombaton már a legtöbb helyen 30 fok alatt maradunk. Addig meg érdemes leköltözni a pincébe, mert azt már megtanultuk, hogy a klímát nem érdemes bekapcsolni.