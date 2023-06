„Antiterrorista intézkedéseket” vezettek be Moszkvában, miközben a Wagner bevonult Rosztovba

Kaotikus éjszaka volt Oroszországban, miután péntek este a Wagnert vezető zsoldosvezér, Jevgenyij Prigozsin gyakorlatilag hadat üzent a védelmi minisztériumnak. Nem sokkal később az FSZB közölte, hogy nyomozást indítottak Prigozsin ellen. A Wagner vezetője arról is beszélt, hogy az orosz hadsereg légicsapást mért a Wagner bázisára, és sok embert megöltek, de ezt egyelőre semmilyen független forrás nem erősítette meg.

photo_camera Wagner harcosai Rosztovban Fotó: STRINGER/REUTERS

Prigozsin az éjszaka során hangfelvételekkel üzent, ezekből annyi derült ki, hogy a wagneresek elmondása szerint behatoltak az Oroszország déli részén fekvő Rosztov városába, és bár azt közölte, hogy nem katonai puccsot hajt végre, de utalt arra s, hogy 25 ezer fős csapatával Moszkvába tart a védelmi minisztérium ellen, és bárkit elpusztítanak, aki az útjukba állna. Szombat reggelre előkerültek olyan videók is, melyeken állítólag wagneres harcosok láthatóak rosztovi kormányzati épületek körül, reggelre pedig megjelentek a fotók arról, hogy a várost a Wagner harcosai ellenőrzik

Szombat délelőtt a Reuters orosz hírszerzési források alapján írt arról, hogy a Wagner a Rosztovtól északra, Moszkva felé vezető úton fekvő Voronyezs összes katonai létesítménye fölött is átvette az uralmat.

photo_camera Tank Rosztovban Fotó: ARKADY BUDNITSKY/Anadolu Agency via AFP

Az orosz állami hírforrások egyelőre visszafogottan számoltak be a történtektől, de azt lehet tudni, hogy Vlagyimir Putyin folyamatos tájékoztatást kap, illetve hogy több városban, így Moszkvában is biztonsági intézkedéseket vezettek be, a lipecki régió kormányzója pedig azt közölte, hogy lezárták a Rosztovból Moszkvába vezető autópályát.

Az Oroszországgal foglalkozó nyugati tudósítók éjjel arról számoltak be, hogy rendkívül nehéz pontosan tudni, mi történik, hiszen mind a hadsereg vezetése, mind Prigozsin ismerten hajlamos arra, hogy hazudozzanak, és az országban független sajtó már nem nagyon maradt, így főleg a találgatások és pletykák terjedtek.

Valami azért egész biztosan történt az éjszaka során, Rosztov kormányzója például arra intette a helyieket, hogy ne hagyják el otthonaikat, és közölte azt is, hogy "antiterrorista" akciók zajlanak. Moszkvában is antiterrorista intézkedéseket vezetnek be, többek között ellenőrzik a városba érkező forgalmat.

Gépfegyverrel a kezében, videóüzenetben sürgette közben a Wagner harcosait az Ukrajna elleni háború második embere, Szergej Szurovikin tábornok, hogy térjenek vissza a bázisaikra, és Putyin parancsainak engedelmeskedjenek.

Megjelent azóta egy videófelvétel a Wagner csatornáján, amin Prigozsin látható, aki arról beszélt, hogy beszéltek Junusz-Bek Jevkurov védelmiminiszter-helyettessel, és azt akarják, hogy Sojgu és Valerij Geraszimov vezérkari főnök menjen Rosztovba, ha pedig ez nem történik meg, akkor ők mennek Moszkvába.

Szombat reggel közleményt adott ki az orosz védelmi minisztérium is, azt üzenve a Wagner harcosainak, hogy megvezették őket, és éppen bűncselekményt követhetnek el, ezért azonnal vegyék fel a kapcsolatot a hatóságokkal, és a minisztérium garantálni fogja a biztonságukat.