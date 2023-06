Mégsem szüntették meg a Prigozsin elleni eljárást

Az FSZB nyomozói a Kommerszant orosz napilap értesülései szerint folytatják eljárásukat Jevgenyij Prigozsin, a Wagner magánhadsereg alapítója ellen, akit szombaton fegyveres felkelés szervezésével gyanúsítottak meg. Ezek szerint hazugságnak bizonyult Dmitrij Peszkov, Vlagyimir Putyin személyi szóvivőjének szombati állítása, mely szerint a hatóságok megszüntetik az eljárást Prigozsin ellen, aki állítólag részben a büntetlenség fejében döntött úgy, hogy visszafordítja Moszkvát egy nap alatt háromszáz kilométernyire megközelítő, 25 ezresnek mondott zsoldoshadseregét, míg ő maga Belaruszba távozik.



A Kommerszant beszámolója szerint bár Peszkov nem részletezte, hogy pontosan ez mit is jelent, de másnap több sajtójelentés is beszámolt róla, hogy az eljárást ejtették. A Kommerszant azonban úgy értesült, hogy június 26-i állás szerint a nyomozás nagyon is folyamatban van. Értesülésüket a központi irányítású hírügynökség, a RIA Novosztyi is megerősítette, a Legfőbb Ügyész hivatalából származó értesüléseik szerint "még nem törölték az eljárás megindításáról szóló döntést", már csak azért se, mert "túl kevés idő telt el" ahhoz, hogy megváltoztassák a nyomozás megindításáról hozott döntést.

A Meduza összefoglalója szerint a szövetségi hatóságok már pénteken, egyből azután megindították a nyomozást, hogy Prigozsin bejelentette az "igazságmenetét", vagyis magánhadserege oroszországi bevonulását, melynek során aztán ellenállás nélkül ellenőrzése alá vonta Oroszország tizedik legnagyobb városát, a doni Rosztovot. (Via Meduza)