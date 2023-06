Nincs okunk változtatni az irányon, amit az orosz–ukrán háborúban eddig követtünk, mondta Orbán Viktor

Nincs ok változtatni Magyarország külpolitikai irányultságán és az orosz–ukrán háborúhoz való hozzáállásán a hét végi oroszországi események hatására, mondta Orbán Viktor a V4-es miniszterelnökök pozsonyi találkozója után az Új Szó tudósítása szerint.

„Magyarországnak szuverén a külpolitikája, nincs okunk változtatni azon az irányon, amit az orosz–ukrán háborúban eddig követtünk” – mondta Orbán, hozzátéve, hogy továbbra is a békére törekszenek.

Ódor Lajos szlovákiai kormányfő közölte: az egyeztetés eredményes volt, a miniszterelnökök a legfontosabb kérdésekben egyetértettek. A V4-es országok szerinte elutasítják az illegális menekültek kötelező elosztását, és egy olyan kompromisszumos megoldás elfogadását sürgetik, amelyre a tagállamok többsége rá tud bólintani

A magyar miniszterelnök az illegális migrációról is beszélt, azt mondta, hogy az ügyben a magyar álláspont változatlan. Az lehetne a megoldás, hogy ha valaki benyújt egy belépési kérelmet az unió területére, amíg azt a kérelmet el nem bírálták, az adott személynek fizikailag az európai határokon kívül kell lennie. „Ha ezt kimondanánk, hogy csak az léphet be az unió területére, akinek lefolytatták az eljárását és megkapta az engedélyt valamelyik tagállamtól, hogy beléphessen, már túl is lennénk ezen a mizérián” – mondta Orbán. Szerinte az EU ezt a döntő lépést nem hajlandó megtenni, és sajnos az Európai Bizottság új migrációs javaslata sem érte el ezt a célt, ezért ebben az ügyben tovább kell harcolni.

A Nyugat-Balkán ügyével kapcsolatban a miniszterelnök az MTI tudósítása szerint elmondta: az elmúlt héten a régió számos országában járt, és örömmel hallotta, hogy fennmaradt az a közös álláspont, hogy a balkáni országok európai uniós csatlakozási folyamatát fel kell gyorsítani. Szerinte a figyelem nagy része Ukrajnára összpontosul, de vannak más problémák is, figyelni kell a Balkánra is, ahol olyan növekvő feszültségek vannak, amelyek kifinomult, komplex megoldást igényelnek, s amelyek kezelése az unió részéről tele van tévedésekkel, és eddig kudarcos volt.

photo_camera Orbán Viktor magyar, Petr Fiala cseh kormányfő, Ódor Lajos, a szlovák kormány magyar nemzetiségű miniszterelnöke és Mateusz Morawiecki lengyel miniszterelnök (b-j) a visegrádi országok (V4) kormányfőinek csúcstalálkozóján Pozsonyban 2023. június 26-án. Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher/MTI/MTVA