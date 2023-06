Lukasenka teljes harckészültséget rendelt el Belaruszban a Wagner puccskísérlete miatt

Aljakszandr Lukasenka belarusz elnök - aki a napokban már a komplett szláv civilizáció megmentését magára vállalta a Wagner és az orosz vezetés között betöltött közvetítői szerepe miatt - értékelte a szombati oroszországi eseményeket néhány nap távlatából.

Az ország állami hírügynökségének beszámolója szerint Lukasenka arról beszélt, hogy neki és honfitársainak is fájdalmas volt nézni az Oroszországban zajló eseményeket a két nemzet közötti szoros kapcsolat miatt. Azt is megjegyezte, hogy a belarusz ellenzék is aktivizálta magát, és fegyveres felkelésre szólított fel, ezután tért ki arra, hogy az események miatt teljes harckészültséget rendelt el, ezt fél nap alatt sikerült is teljesíteni.

"Miközben puccskísérlet zajlott Oroszországban, teljes harckészültséget rendeltem el a hadseregnél" - mondta a belarusz diktátor. A mozgósítás a hadsereg mellett érintette a rendőri erőket és a speciális egységeket is.

A szombati események váratlan fordulata volt, amikor az esti órákban Lukasenka azt állította, rávette Jevgenyij Prigozsint, hogy a Wagner harcosai ne haladjanak tovább Moszkva felé. A wagneres csapatok ezek után valóban megfordultak, majd nem sokkal később kiderült, hogy Prigozsin Belaruszba költözhet. Azóta állítólag olyan terv is született, hogy a wagnereseknek egy tábort építenek az ország keleti részében.