Érdi Mária az előolimpia-ügyről: „Ez nekem nem vicc, erre teszem fel az életemet minden nap”

Miután kiderült, hogy a szövetség amatőr hibája miatt lemaradhat az olimpiai tesztversenyről két magyar vitorlázó, felszólalt az ügyben az egyik versenyző, Érdi Mária is. Az olimpiai 13. helyezett Érdi szerint sokat eltűrtek már a szövetségnek, gyakran lenne oka panaszkodni, ennek ellenére az önrészét becsülettel végigcsinálta.

A Magyar Vitorlás Szövetségnek egy dolga lett volna: nevezni őket egy marseille-i versenyre, amit a szakmában „előolimpiának" is neveznek. Ez azért nem sikerült, mert a szövetség elfelejtette befizetni a nevezési díjaikat.

„Megszoktam, hogy magamra vagyok utalva, nem csak a vízen, de a mindennapokban is. [...] Tudom, hogy Magyarországon nem sok embert érdekel amit csinálunk, ez is rendben van. Mégis most megszakad a szívem, hiszen egy olyan versenyre nem neveztek be, ami a négy éves olimpiai ciklusban a harmadik legfontosabb verseny, az Olimpia és az idei kvalifikációs világbajnokság után. Ez nekem nem vicc, erre teszem fel az életemet minden nap", írja Facebook-bejegyzésében a sportoló. A szövetség elnöke, Haranghy Csaba elismerte, hogy hibáztak.

Az ILCA7 - korábban Laser - hajóosztály világranglistájának negyedik helyén álló Vadnai Jonatán és a tokiói olimpián 13. helyet szerző Érdi sorsa a Nemzetközi Vitorlásszövetség döntésén múlik. Csak akkor indulhatnak a marseille-i versenyen, ha ők engedélyezik, hogy kettővel többen álljanak rajthoz.

Ez nem kvalifikációs verseny, így kvótát sem lehet rajta szerezni, de a magyar sportolók felkészülését megakaszthatja, ha a tervek ellenére nem indulhatnak.