Már a Liverpool is meg akarja szerezni Szoboszlai Dominikot

A héten találkoztak az angol első osztályú Liverpool és Szoboszlai Dominik, - az egyelőre még - a német RB Leipzigben játszó magyar támadó középpályás képviselői. A focista jelenlegi szerződésének bonyolultsága miatt azonban egyáltalán nem biztos, hogy az angol topcsapat le is tudja igazolni őt, írja az Athletic alapján a hvg.hu.

photo_camera Fotó: ODD ANDERSEN/AFP

A problémát az okozza, hogy Szoboszlai lipcsei szerződésében 70 millió eurós kivásárlási záradék van, arról viszont eltérő információk vannak, hogy ez meddig érvényes. Bizonyos értesülések szerint ez az összeg június végén a szerződésben rögzített feltételek szerint 100 millió euró felé ugrik, és csak januárban, a következő átigazolási időszakban esik vissza ismét 70 millióra.

Közben a Liverpool nem is csak egyedül versenyez Szoboszlai aláírásáért. A sportsajtóból és olyan jól informált focibloggerektől, mint Fabrizio Romano már régóta lehet hallani arról, hogy a Premier League-ben idén 4. helyen végzett, ezért jövőre a Bajnokok Ligájában induló Newcastle United is meg akarja szerezni a magyar játékost, és elvileg az Arsenal is érdeklődik iránta.