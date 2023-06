Intenzív osztályon kezelik Madonnát, lemondták a turnéját

„Súlyos bakteriális fertőzés” miatt egy New York-i kórház intenzív osztályon kezelik Madonnát. Az énekest kedden találták meg – az nem derült ki, hogy otthon, egy szállodában vagy bárhol máshol –, és csak annyit tudni, hogy azután szállították kórházba és intubálták, hogy „nem reagált”. A Page Six úgy tudja, Madonna már „éber és lábadozik”.

Madonna menedzsere, Guy Oseary szerdán osztotta meg Instagramon, hogy az énekesnek több napig az intenzív osztályon kell maradnia. Közleménye szerint Madonna „egészsége javul, de még orvosi kezelés alatt áll”, és „teljesen fel fog épülni”. egyben közölte azt is, hogy most „szünetelteti minden kötelezettségét”, így turnéját is, ami a tervek szerint július 15-én indult volna. A Celebration turné alatt a 64 éves énekesnő 43 városban adott volna összesen 84 koncertet, hat és fél hónap alatt. (Jezebel)