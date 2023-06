Az egész vécé azt üvöltötte: „Behúztam az X-et a Fideszre!”

A Fishing on Orfű tele van izgalmas koncerthelyszínekkel, van vízi és erdei színpad, de még ezeket is felülmúlja a nagyszínpad feletti vécé/vizesblokk, ahol a fesztivál egyik legkülönlegesebb koncertjét rendezték. A Csoki és Hipo nevű formáció bulijainak időpontja és helye (noha aznap mindig kirakják a közösségi oldalakra) leginkább szájhagyomány útján terjed a fesztiválon, a koncert a hivatalos programban a legtöbbször nincs is benne.

A Csoki és Hipo közel 9 éve készít számokat, leginkább a jóféle trash jelzővel lehet leírni munkásságukat. Dalaik zeneileg nem valami komplexek, paródiaszerű, sokszor közéleti tematikájú szövegük és az eladásmódjuk mégis nagyon szórakoztatóvá teszi őket. Legismertebb számuk az Orbán családról szóló Mézga Géza-feldolgozás, az Egy rém enyves család (Mézga szerepében Orbán), ez 2 millió megtekintésnél jár.

Ez a refrén: „Orbán Viktor vagyok, és lopok, ha hagyod. Megy ez, mint a karikacsapás! De lebuktat a kutyám, pózolok a Dunán, és beszopja az EU a dumám!” De írtak dalt Gyurcsány Ferencről (Dr. Fletó), a Borkai-ügyről (Borkai-hajó), a modern élet viszontagságairól (Törvényíró Törpebíró), a Hasitasikról és a Zokniszandálról is.

Nem véletlen, hogy mindig meg is töltik a vécéket, még a plafonról is lógnak az emberek. Ez nem valami hasonlat, sokan a tetőt tartó gerendára és a zuhanyzók tetejére is felmásznak. Kétségkívül a fesztivál legkülönlegesebb bulija volt, nem sok helyen lehet hangosan üvölteni pár tucat emberrel, hogy „Behúztam az X-et a Fideszre”, vagy hogy „Nedves lesz a bugyim, ha azt mondja Putyin”.