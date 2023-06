Külföldi ügynökké nyilvánították az egyik legnagyobb élő orosz rockzenészt

Az orosz igazságügyi minisztérium felvette Borisz Grebencsikov orosz rockzenészt a külföldi ügynökök listájára, számolt be róla a tárca a honlapján. A listán több újságíró, televíziós személyiség, valamint egy rabbi is szerepel. Grebencsikov a közlemény szerint azért került a listára, mert Ukrajna pénzügyi támogatása érdekében tartott koncerteket, valamint ellenezte a háborút. Vádolják továbbá külföldi forrásokból kapott támogatás elfogadásával is.

photo_camera Forrás: YouTube/ Odesa Film Studio

Grebencsikovot június közepén még „csak” 50 ezer rubelre büntette az egyik moszkvai bíróság egy 2022. májusi interjú miatt. Ebben a zenész a háborúról azt mondta, az nem más, mint egy nemzet megsemmisítése egy másik nemzet által, nemzeti hovatartozás alapján, és ez egyszerűen fasizmus. (Meduza.io)