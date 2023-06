Bolsonarót nyolc évre eltiltották a választásokon való indulástól

Brazília szélsőjobboldali ex-elnöke, Jair Bolsonaro nyolc évig nem indulhat újra semmiféle politikai tisztségért, döntött a brazil választási bíróság bíráinak többsége pénteken. Ez egyben azt is jelenti, hogy nem indulhat a következő elnökválasztáson sem.

photo_camera Jair Bolsonaro, Brazília előző elnöke Fotó: EVARISTO SA/AFP

Az ítélet szerint Bolsonaro a tavalyi elnökválasztást megelőző hónapokban tudatosan ásta alá a közbizalmat a brazil választási rendszerben, amikor mintegy előkészítve egy esetleges vereséget, rendre arról beszélt, hogy a brazil választási rendszer sérülékeny a csalásokkal szemben.

A héttagú testületben négyen szavaztak az eltiltás mellett, egy valaki ellene, míg ketten tartózkodtak. Az ítélet alapján a 68 éves politikus semmiféle politikai posztért nem indulhat el a következő nyolc évben, pedig elvileg már a 2026-os szenátusi választáson is tervezett indulni.

Bolsonaro egyik ügyvédje, Karina Kufa elmondása szerint az exelnök fellebbezni fog a döntés ellen, mind a választási bíróságnál, mind pedig a brazil legfelsőbb bíróságnál, de a Wall Street Journal által megkérdezett jogi szakértők és politikai elemzők szerint nincs sok esélye a sikerre. Bolsonaro a Washington Post cikke szerint az ítélet szerint arról beszélt, hogy igazságtalan döntés született, és végig a demokratikus keretek között tevékenykedett elnökként, semmit nem tett a demokrácia ellen.

Bolsonaro tavaly szűk különbséggel kapott ki a hatalomba visszatérő Luiz Inácio Lula da Silvától, és a vereségét napokig nem volt hajlandó elismerni, majd inkább elment az országból Floridába. Lula beiktatásának napján pedig trumpista módon Bolsonaro több száz híve rohamozta meg a brazil kongresszus, az elnöki hivatal és a legfelsőbb bíróság épületét.

A volt elnökkel szemben emellett több büntetőügyben is zajlik nyomozás jelenleg is, így nem elképzelhetetlen, hogy más ügyben is bíróság elé kell még állnia a jövőben.