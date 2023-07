Megint úgy tesz a parlament, mintha a jövőbe látna, már a nyár közepén rábólint a 24-es költségvetésre

A kormány idén is úgy döntött, hogy a parlamentnek már az év közepén rá kell bólintania a jövő évi költségvetés főbb számaira. 2022-ben is így jártak el, amikor még nem látszott, milyen turbulenciák jönnek. Amikor aztán beütött a baj, december végén kormányrendelettel berhelhették szét a nyáron elfogadott terveket, amiket csak hónapokkal később hagyattak jóvá a parlamenttel.

A parlament napirendje szerint a képviselők hétfőn 13 órakor napirend előtti felszólalásokkal kezdik az ülésnapot. Ezután időkeretben tárgyalják a Magyarország 2024-es központi költségvetési törvényjavaslatához benyújtott bizottsági jelentéseket és az összegző módosító javaslatot, amiről szavazás is lesz. A javaslatról az egyik bizottsági ülésen a Fidesz képviselője is elismerte, hogy ezer sebből vérzik, de most nem lehet jobbat csinálni.

photo_camera Orbán Viktor miniszterelnök és a Fidesz elnöke Kocsis Mátéval, a Fidesz frakcióvezetőjével beszélget a Parlamentben december 6-án. Fotó: Németh Dániel/444

Az összegző módosító javaslat alapján az államháztartás központi alrendszerének jövő évi kiadási és bevételi főösszege is csökken. A kiadási főösszeg az eredetileg tervezett 40 775,568 milliárd forint helyett 40 755,101 milliárd forint, a bevételi főösszeg pedig 38 260,782 milliárd forint helyett 38 240,315 milliárd forint lehet, a hiány változatlanul 2 514,785 milliárd forint.



A határozathozatalok után három órán keresztül azonnali kérdések, interpellációk és kérdések hangzanak el. Az országgyűlés törvényjavaslatok bizottsági jelentéseit és összegző módosító indítványait is megvitatja. (MTI)