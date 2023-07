Soha nem volt még annyi miniszter a kétharmados Orbán-kormányokban, mint amennyi augusztustól lesz

Az ötödik Orbán-kormány egyetlen női tagjának, a távozó Varga Juditnak a munkáját két férfi veszi majd át augusztustól: Tuzson Bence lesz az igazságügyi miniszter, Bóka János pedig európai uniós ügyekért felelős miniszter.

Utóbbi posztot most kreálta Orbán Viktor. Az majd kialakul, hogy Szijjártó külügyminisztériuma, az EU-pénzek megszerzésével megbízott Navracsics Tibor, az új vezetésű igazságügyi minisztérium és az európai uniós ügyekért felelős miniszter között hogyan oszlanak meg a feladatok. Végül is a gazdaság valamely területéért felelős miniszterből is van bőven.

Bókával 16-ra emelkedik majd a miniszterek száma. Ez rekord, soha ennyi kormánytagja nem volt még kétharmados Orbán-kormánynak.

A miniszterek száma ciklusonként: