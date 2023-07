Vádat emeltek Greta Thunberg ellen, mert nem engedelmeskedett a rendőri felszólításnak

Július végén kell megjelennie a bíróság előtt Greta Thunberg klímaaktivistának, a helyi média jelentése szerint azért emeltek vádat ellene, mert a múlt hónapban egy malmői olajellenes tüntetésen nem engedelmeskedett a rendőri felszólításnak, írja a Guardian.

photo_camera Greta Thunberg Malmőben. Fotó: JOHAN NILSSON/TT News Agency via AFP

Sydsvenskan arról számolt be, hogy a 20 éves aktivistát három másik társával együtt vették őrizetbe egy körülbelül 20 fős tüntetésen, amin olajszállító tartályhajókat blokkoltak a város kikötőjénél. A többiekkel ellentétben ők négyen nem voltak hajlandók távozni, amikor erre felszólították őket, közölte a rendőrség. A BBC szerint hat hónapos börtönbüntetést vagy pénzbírságot kaphat. Thunberg nyilatkozott az üggyel kapcsolatban.

„Az igazi bűncselekmény az általunk blokkolt kapukon belül zajlik” – mondta Irma Kjellström, a Take Back the Future szervezet szóvivője. „Továbbra is ellenezni fogjuk az ilyen típusú tevékenységeket” – mondta Kjellström, aki ellen szintén vádat emeltek. „Nem fogunk várni és hozzájárulni ahhoz, hogy a fosszilis tüzelőanyag-ipar továbbra is elvegye tőlünk az álmainkat”.

Thunberget januárban Németországban, egy szénbánya elleni tüntetésen vették őrizetbe. Akkor nem tartóztatták le, és miután ellenőrizték az igazolványát, szabadon engedték mindenki máshoz hasonlóan.