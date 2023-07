A Wizz Air leszállíttatott egy műlábú ukrán veteránt a Tel Aviv-Varsó járatról

Az ukrán veterán a protézise miatt nem tudott leülni a helyére, emiatt sírni kezdett és azt kiabálta, „hogy jutok haza?”. Azt mondta, a háborúban veszítette el a lábát, és most a családjához készült, hátizsákjában is a családtagjainak vásárolt ajándékok voltak, amiket meg is mutatott a légiutaskísérőknek. Mivel a protézise miatt nem tudott leülni, a Nexta beszámolója szerint másfél órán keresztül állt a gép sarkában, majd el is esett, emiatt megsérült a keze. Végül leszállította őt a személyzet, amiért „nem megfelelően viselkedett”.

A Wizz Air Twitteren annyit írt, sajnálják, ami történt, és kivizsgálják az esetet.