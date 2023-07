Curtis egy Mindszenty-idézettel üzente meg, hogy újra a csúcson van, jött Majka tényellenőr, és helyre tette

Curtis, azaz Széki Attila, egykori labdarúgó, rapper, amatőr energetikai szakember arról posztolt Instagram-oldalán, hogy egy éve nagyon komoly döntést hozott, amikor másodszor is szakított zenésztársával, Majkával. Mostanra sikert sikerre halmoz, és azt javasolja, hogy senki ne hagyja magát megalázni. A helyzet komolyságát jelzi, hogy Curtis egy Mindszenty bíborostól származó idézetet is csatolt az íráshoz.

„Egy éve léptem meg életem / karrierem legkomolyabb döntését. Az emberek 99% temetett és kígyót békát kiáltott rám. Azóta az egyik alapembere lettem az RTL KLUB -nak. A saját zenekarommal a CURTIS LIVE-al minden helyszínt megtöltünk. Szakmailag, erkölcsileg es anyagilag is meg vagyok becsülve mindig mindenhol. Jaaa és ezt a posztot is saját házam kertjéből írhatom nektek ahonnan nem sokára elindulhatok az ugyan csak saját autómmal a városba. A lényeg és tanulság annyi ,hogy soha ne elégedjetek meg a közepessel es ne engedjétek meg SENKINEK ,hogy kihasználjon titeket. Ne engedjétek meg ,hogy megalázzanak és kevesebbnek érezd magad e miatt. Több van bennetek mint azt hinnétek🙏🏽💜 Maradunk végig !!!”

Majka nem hagyta szó nélkül Curtis életmódtanácsait. Az oldalán tényellenőrizte Curtis posztját. Azt írja, hogy Curtis nem fedte fel az igazság minden szeletét, nem maga hozta meg döntést, nem ő szakított Majkával, hanem kirakták a bandából a 2018-ashoz hasonló problémák miatt. Majka és Curtis először 2018-ban mentek szét Curtis drogproblémái miatt.

„Attila!! Egészen furcsa hogy még mindig ott tartunk , hogy nekem üzengetsz a közösségi médiában, pedig minden olyan jól alakul elvileg a te életedben.

Annyi hazugságot kitermeltél a nyilatkozataidban az elmúlt egy évben arról, hogy kettőnk kapcsolata miért és hogyan ért véget, én mindvégig hallgattam, mert abszolút nem érdekem, hogy a te közönséged csalódjon.

Azt viszont nem lehet, hogy soha nem reagálok semmilyen gátlástalan mondandódra, mert a végén azt hiszik nekünk van félnivalónk.

Egy évvel ezelőtt saját magad ismerted el egy posztban, hogy megint beleestél ugyanabba a gödörbe mint előtte. Aztán 15 perc múlva külső tanácsra gyorsan javítottad a posztot, de sokan látták az eredetit is.

Azt írod , hogy életed legfontosabb döntését hoztad meg egy évvel ezelőtt. Az igazság az , hogy mi hoztuk meg helyetted. Tudatos karrierépítésnek állítod be az egy évvel ezelőtti eseményeket, pedig életed legnagyobb faszságát követted el, amiből aztán jól jöttél ki, mint azóta mindenből.

Egészen elképesztő hogy te azóta kész tényként, sőt (!!) igazságként kezeled a saját hazugságod.

De igazad van.. az idő mindent megold, rendbetesz…

Ami viszont talán a legfájóbb nekem, hogy a közös barátaink, és azok az emberek akikkel mindketten kapcsolatban álltunk és állunk, vagy azok akik belülről nézték végig mi történt köztünk, csöndben hallgatnak, és senkinek nem jut eszébe felhívni a figyelmed arra , hogy legalább a tüzet ne csináld ilyen posztokkal. Ehhez azért kell hogy legyen az ember arcán bőr…

De megértem őket is mivel tudom, hogy semmi rosszat nem akarnak neked, és mindenki azon volt /van/, hogy rendbe tedd az életed.

Sok sikert hozzá, úgy látom jól alakul … szívesen …”

Aki pedig többet szeretne tudni Mindszenty bíborosró, és az ő magyar valósághoz fűződő kapcsolatáról, annak ajánljuk Ungváry Krisztián vonatkozó előadását!