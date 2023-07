Ősszel kerül a török parlament elé a svéd NATO-csatlakozás ratifikációja

A parlamenti őszi ülésszakaszának kezdetekor az ankarai törvényhozás elé fogja terjeszteni Svédország NATO-csatlakozásának ratifikációját, ígérte Recep Tayyip Erdogan török elnök a kétnapos vilniusi NATO-csúcs végén tartott sajtótájékoztatón.

photo_camera Fotó: AYTAC UNAL/Anadolu Agency via AFP

Azt mondta, a találkozó előtt, hétfő este Jens Stoltenberg NATO-főtitkárral és Ulf Kristersson svéd kormányfővel tárgyalt, és egy új megállapodást kötöttek, melyben Svédország megígéri, hogy az eddigi török elvárásokon túl támogatni fogja Törökország európai uniós csatlakozását illetően a vámunió frissítését és a schengeni vízummentesség ügyét is.

Svédország tavaly májusban Finnországgal közösen kérte a felvételét, de míg utóbbit kisebb huzavona után végül tavasszal a felvették, addig előbbivel Ankarának fenntartásai voltak. Illetve a magyar kormánynak is voltak fenntartásai, hogy mik, az nem is derült ki pontosan, de ahogy az a finnekkel is volt, amint Törökország rábólintott a svédek csatlakozására, hirtelen ezek a fenntartások - egészen kínos módon - elpárologtak. A török vezetésnek mindenesetre az volt a problémája, hogy Svédország nem lép fel elég határozottan az Ankara által terroristának tartott Kurdisztáni Munkáspárt ott élő tagjai ellen, illetve hogy nem hajlandó a párt tagjainak kiadatására. (via MTI)