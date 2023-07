A Zeneakadémia 171 oktatója tiltakozik a „súlyosan diszkriminatív” rektori pályázati kiírás ellen

Százhetvenegy oktató aláírásával oktatói nyilatkozatot adott ki a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem az egyetem rektori posztjára kiírt pályázat miatt. A közös tiltakozó nyilatkozatot elküldtek Csák János kulturális és innovációs miniszternek – írja az Index.

A nyilatkozat aláírói között a tanszékvezetők és a szenátus tagjai nem szerepelnek, ők korábban már írtak tiltakozó levelet Csák János kulturális és innovációs miniszternek. Most több mint 170 oktató tiltakozik, ami majdnem a teljes oktatói gárda.

„Tiltakozunk a fenntartó Minisztérium által megfogalmazott, súlyosan diszkriminatív rektori pályázati kiírás ellen, amely elzárja a pályázás lehetőségétől az Egyetem oktatóinak jelentős részét: a zeneszerzés, zenetudományi, egyházzenei, zeneelméleti, zenepedagógiai, jazz és népzene szakirányok oktatóit. Egyes sajtócikkekben megjelent valótlan állítások miatt hangsúlyozzuk, hogy oktatóink egységesen kiállnak az Egyetem autonómiája, demokratikusan megválasztott képviselői, a tanszékvezetők és elsősorban az Egyetemi Szenátus mellett” – olvasható a nyilatkozatban, amit azzal zárnak: „Továbbra is elkötelezettek vagyunk az Egyetem szakmai színvonalának megtartása, illetve fejlesztése iránt.”

Az aláírók teljes névsorát ide kattintva lehet megnézni.

A hvg.hu azt írja, az intézmény élére azért keresnek új embert, mert a jelenlegi rektor, Vigh Andrea hárfaművész, tanszékvezető egyetemi tanár mandátuma ősszel lejár, és nem is vállalhat újabb ciklust. A modellváltásnak eddig sikeresen ellenálló egyetem vezetése a pályázati kiírás tervezetét tavasszal véleményezhette, de a javaslataikat nem fogadták el. Így alakult ki az a helyzet, hogy bár a Zeneakadémián zeneszerzést, zenetudományt és zenepedagógiát is oktatnak, az új rektor a kiírás szerint csak előadóművész lehet. A kiírás annyira szűk, hogy a korábbi nagy rektorok közül többen nem is tudnának megfelelni a feltételeknek.

Fekete Gyula rektorhelyettes a hvg360-nak adott interjújában azt mondta, a kiíró vagy nem ismeri a Zeneakadémia komplex intézményét, vagy eleve valakire vagy valakikre akarta szabni a pályázatot.