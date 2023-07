„A spirál jobb lett volna, de az 40 ezer forint” – rengeteg párnak túl drága a fogamzásgátlás

A fogamzásgátlás Magyarországon pénzbe kerül: a pártok számos eszköz közül választhatnak. Óvszer, pesszárium, tabletta, injekció, hüvelygyűrű vagy méhen belüli eszközök, mint a spirál. Ezek legtöbbje patikákban, boltokban elérhető, azonban a nagy részükhöz orvosi vényre, vizsgálatra vagy beavatkozásra van szükség. És minden esetben, mindegyik eszköz pénzbe kerül, 180-tól több tízezer forintig.

Bár a magyar nők több, mint fele legalább havi rendszerességgel szexel, harmaduk egyáltalán nem használ fogamzásgátló eszközöket, derült ki a Richter a Nőkért Index reprezentatív kutatásából.

Anyagi okok, az infrastruktúra hibái és az ismerethiány miatt a magyar párok jelentős része nem jut hozzá semmilyen fogamzásgátló eszközhöz, emelik ki a szakértők.

„Nem ismerek a korosztályomban olyat, aki ezt megengedheti magának”

Szatmári Réka 52 éves, fővárosi nő. 20 éves kora óta használ fogamzásgátló eszközöket, elsősorban tablettát, aminek a költségét soha nem vállalta át se férfi, se az állam.

„A spirál jobb lett volna, de az 40 ezer forint. Tehát hiába, hogy a fogamzásgátló is annyi lebontva, vagy talán több is, egész egyszerűen 40 ezer forintom hirtelen sosem volt, hogy én elmenjek spirált felrakatni” - meséli Szatmári. Ő az egyetlen a cikkben, aki teljes névvel vállalta a tapasztalatait. „A havonta háromezer forintot még elő tudtam teremteni gond nélkül, de a negyvenezer forint már nekem is sok.”

Ha a tablettánál havi 2500 forinttal számolunk (amibe nem tartozik bele a nőgyógyászati vizsgálat, az óvszerek vagy terhességi tesztek ára, illetve az egyéb költségek), Szatmári mára közel egymillió forintot költött fogamzásgátlásra. Több európai országban, többek között Nagy Britanniában, Olaszországban, Franciaországban is ingyenesen elérhetőek fogamzásgátlási eszközök. Mások, például Észtország, Hollandia és Belgium anyagi segítséget nyújtanak a rászoruló pároknak.

Eszter 26 éves, szintén fővárosi, a szépségiparban dolgozik. „A Covid alatt elveszett a biztos munkám. A párom dolgozott de sajnos nem volt elég a fizetése. A számlákon kívül sokszor meg rendes ételre sem, nemhogy óvszerre” - meséli. Ők akkor az absztinenciát választották.

A hormonmentes.hu fogamzásgátlási eszközökre specializálódott webáruház számításai szerint egy magyar pár élete során

1.2 millió forintot költ, ha óvszerrel védekezik vagy ha fogamzásgátló tablettát használ,

1.5 milliót, ha hüvelygyűrűt,

3-500,000 forintot, ha spirált. Jó esetben.

Stella 25 éves, fővárosban él, minőségellenőrként dolgozik, szintén keresztnévvel vállalta történetét. Endometriózissal él, korábban a fogamzásgátló tablettától trombózisa alakult ki - a gyógyszer ugyanis alvadékonyabbá teszi a vért, így nő az esélye a vérrögképződésnek.

„A nődoki és a neurológus is tanácsolta hogy helyi hormonális fogamzásgátlást válasszak, mert az segít az endometriózis tüneteinek csökkentésében, de nincs annyi hormon benne, hogy kihatással legyen a vérképződésre” - meséli. Számára ez azonban nem reális opció. 70 ezer forint a spirál ára, 40 ezer a felhelyezés.

„Nem ismerek a korosztályomban olyat, aki ezt megengedheti magának” - mondja Klaudia, aki szintén a vezetékneve nélkül nyilatkozott. 20 éves, 6 éve él szexuális életet, egy Csongrád megyei településről származik és jelenleg egy vidéki nagyvárosban él. Szociális szorongással küzd, emiatt nem szerzett érettségit, jelenleg munkanélküli, párja fizetéséből él. Néha még a tisztasági termékeket sem tudja megengedni magának a menstruációja idején, nemhogy a fogamzásgátló eszközöket.

„Voltak pillanatok, amikor féltem a terhesség kockázatától, ilyenkor viszont az volt a fejemben, hogy egy terhességi teszt olcsóbb, így ha nem jön meg időben, azt meg tudom magamnak engedni” - meséli.

„Sajnos elkerülhetetlen volt a ‘baj’, ugyanis kb. 2 éve teherbe estem” - folytatja. “Inkább vásároltam volna előtte óvszert.”

A terhességmegszakítás költsége mellett Klaudiának az abortusz lelki terheit is viselnie kell. Elmondása szerint az orvosok „lekezelőek” voltak, és azóta sem tudja kivel feldolgozni a traumát, családjával sem beszél róla. „Traumatikus volt, de nem szülök nyomorba, mint édesanyám engem.”

Ha választhatna, spirált tettetne fel, de anyagi okból számára ez nem opció.

„Persze ha évekre lebontja az ember, nagyon megéri, csak az a baj, hogy ez nem egy telefon részletfizura, hanem ezt egy összegbe le kell tenni.”

Hiányzik az infrastruktúra, az információ, a pénz

Az Igazgyöngy Alapítvány 1999 óta működik Kelet-Magyarországon, a berettyóújfalui régióban. L. Ritók Nóra, az Alapítvány alapítója és szakmai vezetője kiemelte, hogy a térségben is érezhető probléma a fogamzásgátlási szegénység.

„Nem tudatos a családtervezés, és ennek egy része a tudáshiány, másik része a lehetőségek hiánya” - mondja. A lehetőségek hiánya alatt érti azt, hogy sok településen hiányos az infrastruktúra, nem mindenhol van bolt, patika, vagy megfelelő tömegközlekedés. De ide tartoznak az anyagi nehézségek is.

„A fogamzásgátló tablettánál, főleg a lakhatási szegénységben élők számára megjelennek más nehézségek” - mondja L. Ritók. „Nem tudják biztonságos helyre tenni, ahol csak ők férhetnek hozzá, a sok gond között elfelejtődik a bevétele, emiatt bekövetkezik a terhesség, vagy, amikor rájönnek, hogy nem vették be, akkor többet is beszednek egyszerre.”

„Arányában véve a spirál olcsóbb, mert az egyszeri 14-18 ezer forintos, és öt évig hordható” - mondja L. Ritók kollégája, Veress Tamás, a szociális terület vezetője. „De ki tud egyszerre ilyen összeget kifizetni?” - emlékeztet L. Ritók Nóra. „Itt azt, hogy kinek mi a jó, nem az határozza meg, hogy mit mond az orvos.”

Az egészségügy is stressz

Az Igazgyöngy Alapítvány szempontjából a spirál, vagy más, orvosi felügyelettel felhelyezendő eszközök nem is minden esetben lehetségesek. Szükség van ezekhez arra, hogy a nő megjelenjen az orvosnál, esetleg havonta, évente visszalátogasson, hogy aktívan tegyen azért, hogy hatásos legyen az eszköz. Az Igazgyöngy több nő fogamzásgátló eszközeit is támogatja anyagilag, de van, amire nincs ráhatásuk.

Az Igazgyöngy tapasztalata szerint emellett küzdeni kell a tévhitekkel: a helyi pletykák szerint a fogamzásgátló tablettától el lehet hízni, a fogamzásgátlás meddőséget okoz, mondja a két szakember. A spirál a hiedelmek szerint rákot okoz - ennek annyi valóságalapja van, hogy veszélyes lehet, ha nem ellenőrzi, cseréli orvos rendszeresen.

Emiatt a spiráltól ódzkodnak az orvosok is, meséli Kiss Anikó, a leszakadó térségekben 6 éve működő Szocsoma Alapítvány elnöke.

„Itt olyan akadálypályát kell megugrani gátfutásban, ami nem elvárható” - fogalmaz. „Itt kútra járó emberekről van szó, akiknek napi 10 liter jut átlagban tisztálkodásra, mosni, főzni takarítani. Nincs elég hely a zsúfolt otthonokban, ahol félrehúzódva rendesen el lehet készülni. Ezek az emberek nem egyszer havi tízezer forintból élnek fejenként, így szinte lehetelten feladat számukra a védekezés és a családtervezés ilyen körülmények között!”

Szerinte a medroxiprogeszteron-acetát tartalmú injekció az egyik leginkább elérhető módszer a számukra, de a nőnek ez is nagy költségekkel jár. Ez hosszú távú, három hónapos védelmet biztosít. Az orvos a menstruációs ciklus kezdetét követő első 5 napban tudja beadni.

„Mi kell ahhoz, hogy egy nő fogamzásgátló injekciót beadasson?” - teszi fel Kiss a költői kérdést. „Kell pénz, hogy megfelelően tisztálkodhasson, tisztasági szerek, önbizalmat adó öltözetre is szüksége van, mert úgy érezheti, hogy az orvos közel se lép hozzá, meg se vizsgálja, ha az nem megfelelő. Kell egy nagyobb összeg, mert terhességi tesztet kell csinálni, és az injekciót is ki kell váltania.”

„Ki tudja, akkor lesz-e pénze, lesz-e ideje? Lesz-e indíttatása, a párjával meg tudta-e beszélni, hogy lépése mögött közös döntés állhasson?” - mondja. Emellett az egészségügyi traumák is megjelennek: „Több esetben megfogalmazták roma asszonyok azon félelmüket, hogy a beavatkozásokkor nekik az orvos árthat valamilyen módon.”

Van, aki inkább felneveli a gyereket

„Vannak olyanok, akik ki tudnák gazdálkodni a fogamzásgátló összegét, de nincs bennük egy erre való fokozott tudatosság” mondja Kovács Mónika védőnő, mentálhigiénés szakember. Ő Budapest környéki településeken dolgozik.

„A szociálisan veszélyeztetett rétegben nagyon sok a tanult tehetetlenség, sokkal nehezebben hoznak hosszú távra vonatkozó jó döntéseket, sokkal inkább a rövid távú célokat veszik figyelembe.” Ennek következménye többek között az is, hogy néhány családban inkább vállalják a gyereket, mint az abortusz szervezésének terhét.

Magyarországon elérhetőek esemény utáni tabletták - azok számára, akik a közösülés után 72 órán belül el tudnak érni egy egészségügyi intézményt, és akiknek van 6-8 ezer forintjuk.

Az abortusz pedig az utazást leszámítva 10 ezer forint akkor is, ha szociális alapon a családvédelmi intézettől kérik. Ha nem sikerül bizonyítani a hátrányos helyzetet, 40 ezer forint.

Gondozottai között van most többek között egy kismama, aki kicsúszott a 12 hetes határidőből. Már van egy fia, őt is nehezen neveli. „Most arról beszélgetünk vele, hogy örökbe adja-e majd vagy sem. De ha belegondolunk, mennyivel nehezebb lelki döntés az, hogy örökbe adom-e a gyermeket, mint az, hogy használok-e fogamzásgátlást.”

Szexuális oktatás és támogatás - megoldási lehetőségek

„Ez egy nagyon komplex történet, aminek minden pontján látok hiányokat, és aminek minden pontján kellene szisztematikus beavatkozás,” fogalmaz Meleg Sándor szociális munkás, a Szociális Munkások Magyarországi Egyesületének elnöke.

Meleg szociális munkásként Lajosmizsén szervezett programot, körülbelül harminc nő részvételével. Szerinte az, hogy hol jutnak el hasonló programok a lakossághoz, esetleges. Függ a területen dolgozók szakemberektől, például a védőnőtől, a szociális munkásoktól, illetve a rendelkezésre álló a támogatásoktól, uniós programoktól is. Ebben közrejátszik az ismerethiány, akár a szakemberek részéről is: a fogamzásgátlási szegénység sokkal kevésbé ismert jelenség, mint mondjuk a menstruációs szegénység, ami a magyar és a nemzetközi médiában is port kavart, és még a magyar parlamentben is napirendre került.

Meleg szerint a szexuális felvilágosításnak lenne nagy szerepe abban, hogy a következő generációk ne küzdjenek ezzel a problémával, és ennek fontos része lenne az iskolákban a korszerű, mai nyelven megfogalmazott szexuális oktatás, ami véleménye szerint jelenleg inkább kiszorulóban van.

„A jelenlegi családpolitika azt mondja hogy a szülő felelőssége lenne a szexuális felvilágosítás és nevelés. De ha ezek az ismeretek a szülőknek sincsenek meg, nincs mit továbbadni” fogalmaz. Bár az iskolai oktatás elsősorban a következő generációk életét befolyásolná közvetlenül, Meleg szerint a gyerekek informálása közvetve a szülőkre is kihatna.

Meleg és az Igazgyöngy alapítvány szakemberei is kiemelik, hogy az is javítana a helyzeten, ha a kormány kedvezményessé, akár térítésmentessé tenné a fogamzásgátló eszközöket.

„Aki szegénységben él, annak ez marad a sor végére,” mondja L. Ritók. „Mert ha nem elég a pénz, amiből élnek a hónap végéig, akkor előrébb vannak a létszükségletek: hogy legyen ennivaló, fűteni való, ruha a gyereknek, villany. És az, hogy az asszony használ-e fogamzásgátlót vagy nem, az a történetnek a végén van.”

Az Igazgyöngy Alapítvány adományokból támogatja a helyi asszonyok fogamzásgátlását: az információt és az eszközöket együtt szállítják a térségbe. Tapasztalataik szerint ez működőképes lenne: azon a településen, ahol részt vesznek mind az edukációban, mind pedig az eszközök beszerzésében, már 11 éve nem szült gyereket 18 alatti lány. És a fiatal családokba már csak 2-4 gyerek születik, nem öt.