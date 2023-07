Putyin rendelettel államosította a Carlsberg és a Danone orosz gyárait

Vlagyimir Putyin vasárnap aláírt egy rendeletet, amellyel az orosz állam rekvirálja a Carlsberg és a Danone orosz leányvállalatait. A dán sörgyártó óriás esetében ez a legnagyobb orosz sörfőzdét, a szentpétervári székhelyű Baltikát jelenti, amelynek 30 százalékos piaci részesedése van az orosz sörpiacon.

A rendelet szövege szerint az orosz állam csak ideiglenesen veszi át a nyugati vállalatok részesedését az orosz leányvállalataikban. Áprilisban már hasonló lépéseket jelentett be a Kreml a német Unilever és a finn Forum orosz érdekeltségeivel szemben is. Már akkor sejteni lehetett, hogy további nyugati cégek vállhatnak meg ilyen módon az orosz bizniszeiktől.

photo_camera A Danone gyára Csehov városában, Moszkva közelében. Fotó: YURI KADOBNOV/AFP

Pedig korábban a Danone és a Calrsberg is jelezte, magától is kivonulna az orosz piacról, sőt, a dán vállalat a múlt hónapban azt mondta, vevőt is talált a Baltikára. Ezt az üzletet persze az államosítás teljesen keresztül húzza. A Carlsberg a Guardian kérdésére azt közölte, a cég nem kapott eddig hivatalos értesítést arról, hogy elvették az orosz tulajdonaikat.