A belügyminisztériumnak nincs ismerete a "pedagógusok korábbi évektől eltérő munkaerőpiaci mozgásáról"

A Klebelsberg Központnak és a belügyminisztériumnak sincs információja arról, hogy a státusztörvény június eleji benyújtása óta hány pedagógus mondott fel. A Népszava kereste meg az említett intézményeket, a Klebelsberg Központ nem válaszolt, a minisztérium igen, a következőt:

A Belügyminisztériumnak (BM) a pedagógusok korábbi évektől eltérő munkaerőpiaci mozgásáról nincs ismerete. A státusztörvény július eleji elfogadása után Pintér Sándor is azt reagálta egy kérdésünkre, hogy "hozzá még egyetlen felmondás sem jutott el."



Márpedig minden arra utal, hogy a pedagógusok elég nagy számban mondtak, mondanak fel: a lapnak a PSZ alelnöke, Gosztonyi Gábor azt mondta, biztosan tudják, hogy több mint kétezren már be is adták felmondásukat az utóbbi hónapokban a státusztörvény miatt. "Ez a szám várhatóan növekedni fog, sokan ugyanis kivárnak szeptemberig, hogy kaphassanak valamennyi végkielégítést" - mondta Gosztonyi.



A státusztörvény elfogadása miatt a 444 is távozótanár-számlálót indított, csak nálunk közel háromszáz tanár jelezte, hogy felmondott,