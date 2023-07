Az oroszok letartóztatták a Putyint keményen bíráló Igor Grikint

Az orosz titkosszolgálat az otthonából vitte el Igor Girkint, aki korábban komoly szerepet játszott a 2014-es kelet-ukrajnai fegyveres konfliktusban orosz oldalon. Az egykori szakadár vezető Vlagyimir Putyin és az orosz hadsereg kemény kritikusa lett mostanra.

photo_camera Igor "Sztrelkov" Girkin. Fotó: AFP PHOTO/ BULENT KILIC Fotó: BULENT KILIC

Grikin felesége számolt be arról, hogy a férjét elvitték, pénteken pedig bíróság elé is állították " gyűlöletre vagy ellenségeskedésre való felbujtással, valamint az emberi méltóság megsértésének" vádjával. Ezért akár 6 évet is kaphat.

Grikint egyábként egy holland bíróság tavaly ősszel bűnösnek mondta ki a Malaysia Airlines gépének 2014-es lelövése miatt. (Guardian)