Ezrek menekülnek Rodoszon a tűz elől

Több ezer embert evakuáltak otthonaikból és szállodáikból Rodosz szigetén, jelentette a görög tűzoltóság. A gyorsan terjedő erdőtüzek nyomán magáról a szigetről is menteni kell az ott rekedteket, ebben a parti őrség mellett magántulajdonú hajók is részt vesznek, illetve a haditengerészet egyes egységei is Rodosz felé vették az irányt.

Egy brit nő elmondta, evakuálták a szállodából, ahol a lányával és a nővérével szállt meg, most a tengerparton ragadt a durva hőségben, több száz ember társaságában.

A térségben öt helikopter és 173 tűzoltó küzd az elemekkel, Kiotarinál három szállodát megrongált a tűz.

Görögországban a hétvégén melegrekordok dőlhetnek meg, a szakemberek azt mondják, ez a hőhullám lesz a valaha volt leghosszabb, akár 16-17 napig is eltarthat. A görög sztenderdek szerint hőhullámnak az az időszak számít, amikor a maximum-hőmérséklet eléri vagy meghaladja a 39 Celsius-fokot. Az előző rekordot 1987-ben regisztrálták, akkor 11 napig szenvedett Görögország egyfolytában.