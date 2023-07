Nincs győztese a spanyol választásnak

Hiába nyerte meg a jobboldali-konzervatív Néppárt (Partido Popular - PP) az előrehozott spanyol választást, még a szélsőjobboldali Vox-szal együtt sincs meg a kormányalakításhoz szükséges 176 fős többsége az alsóházban. A potenciális szövetségnek csak 169 mandátuma van.

Ugyanakkor Pedro Sánchez miniszterelnök baloldali blokkjának sincs meg a szükséges többsége, a balközép Spanyol Szocialista Munkáspárt (PSOE) és az újbaloldali Sumar nevű tömörülés együtt 153 mandátumot szerzett.

A választás hivatalos végeredménye:

jobboldali-konzervatív Néppárt (Partido Popular - PP): 136 mandátum

balközép Spanyol Szocialista Munkáspárt (PSOE): 122 mandátum

szélsőjobboldali Vox: 33 mandátum

újbaloldali Sumar nevű tömörülés: 31 mandátum

baloldali-szeparatista Katalóniai Köztársasági Baloldal (ERC): 7 mandátum

szeparatista Együtt Katalóniáért (Junts): 7 mandátum

baloldali-szeparatista Baszkföld Egyesülj (EH Bildu): 6 mandátum

centrista Baszk Nacionalista Párt (EAJ/PNV): 5 mandátum

centrista Kanári-szigeteki Koalíció: 1 mandátum

baloldali Galíciai Nacionalista Blokk (BNG): 1 mandátum

jobboldali Navarrai Népszövetség: 1 mandátum

A végeredmény alapján mindkét blokknak szüksége lesz további koalíciós partnerekre a kormányalakításhoz. A PP miniszterelnök-jelöltje, Alberto Núñez Feijóo vasárnap este be is jelentette, kötelességének érzi, hogy megpróbálkozzon a feladattal. Sok reménye azonban nem lehet, mivel a parlamentbe bejutó kispártok többsége szeparatista vagy baloldali. Csak a kanári-szigeteki és a navarrai képviselő támogatása lehet reális, azonban az ő szavazatukkal is csak 171-el rendelkezne Feijóo.

photo_camera Alberto Núñez Feijóo tapsol egy kampányeseményen Fotó: MIGUEL RIOPA/AFP

Habár Sánchez lelkesen ünnepelt vasárnap este, a baloldali blokknak sem lesz egyszerű dolga a kormányalakítással. A miniszterelnöknek még az őt korábban támogató kispártok (ERC, EH Bildu, EAJ/PNV, BNG) meggyőzésével is csak 172 szavazata lenne, így mindenképpen rászorul a szeparatista Juntsra is. Ez a korábbi katalán kormányfő, jelenleg brüsszeli száműzetésben élő Carles Puigdemont pártja. A politikus a választás előtt azt mondta, a Junts egyik blokkot sem fogja támogatni. Sánchez ezt az álláspontot csak jelentős gesztussal, például a Puigdemont elleni vádak ejtésével oldhatná fel.



A miniszterelnök sikeres megválasztásához 176 képviselő szavazatára van szükség a 350 fős alsóházban. Ha az első szavazási körben nincs meg a jelöltnek az abszolút többség, a második fordulóban az egyszerű többség is elegendő a megválasztásához. Ennek akkor lehet jelentősége, ha egyes képviselők távol maradnak a második körben, és így 176-nál kevesebb szavazattal is győzni lehet.



Amennyiben sem a jobb-, sem a baloldali tömb miniszterelnök-jelöltje nem tudja megszerezni a szükséges többséget, új parlamenti választásokat írnak ki. Annak időpontjáig Sánchez marad az ügyvezető miniszterelnök.

photo_camera Pedro Sánchez integet támogatóinak a választás estéjén Fotó: JAVIER SORIANO/AFP

A vasárnapi választáson a 40 fokos hőség és a nyaralások ellenére is magas, 70 százalékos volt a részvételi arány. A júliusi időpont nem véletlenül tűnik szokatlannak, a választást eredetileg decemberben tartották volna, Pedro Sánchez miniszterelnök azonban - sokak meglepetésére - előrehozta azt. Azután döntött így, hogy a baloldali kormánypártok súlyos vereséget szenvedtek a májusi helyhatósági választáson. Sánchez döntésének okairól és a spanyol belpolitikai helyzetről ebben a cikkben írtunk bővebben.