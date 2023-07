Sokat várt Orbán a spanyol barátjától, de egyelőre nem jött be a számítása

Aligha erre az eredményre számított Orbán Viktor a vasárnapi spanyol választáson. Egy nappal előtte Tusványoson ezt mondta:

„A csehek lényegében átálltak, Szlovákia billeg, csak a lengyelek és a magyarok tartanak ki. Van persze esélyünk, hogy gyarapodjon a szuverenisták tábora, látok esélyt, hiszen Olaszországban ilyen kormány alakult. Ausztriában is mozog valami, holnap pedig választás lesz Spanyolországban.”



Orbán teljesen nyíltan kampányolt a szélsőjobbos Vox mellett, még videóüzenet is küldött múlt héten. Ebben egyebek között azt mondta, hogy sorsdöntő választás jön Spanyolországban, ami fontos Európának és nekünk magyaroknak is, beszélt a brüsszeli bürokratákról, migránsokról, genderideológiáról, és arról is, hogy új erős európai bajtársra van szüksége.

„Emeljék magasba a zászlókat, harcolják ki a győzelmet és mutassák meg, hogy a jövő a hazafiaké” - kérte Orbán.



Ehhez képest a Vox jelentősen gyengébben szerepelt, mint 4 éve. Az alsóházban az 52 parlamenti helyéből elveszített 19-et. A felsőházból pedig kiszorult, miután elvesztette az ottani két mandátumát.

A spanyol választást így hiába nyerte meg a jobboldali Néppárt (3 millió szavazattal növelve négy évvel ezelőtti támogatottságát és 47 mandátummal parlamenti képviseletét) éppen az egyetlen szóba jöhet koalíciós partner, a Vox gyenge szereplése miatt a kormányalakításhoz szükséges abszolút többség nem jött össze.

Nem volt olyan EU-s politikus az elmúlt két évben, akit Orbán Viktor látványosabban udvarolt volna körbe Santiago Abascalnál, a VOX elnökénél. A magyar miniszterelnök nagy reményeket fűz a VOX-hoz, és fontos szerepet szán nekik abban a körülményesen alakuló európai koalícióban, amihez végre csatlakozna a Néppártból való távozás után a magát a senki földjén találó Fidesz. (A spanyol választásokon a legtöbb szavazatot kapó Néppárt az Európai Néppárt tagja, a Vox az Euró­pai Konzervatívok és Reformisták frakcióban ül, a Fidesz meg sehol.)

Amikor Abascal 2021 májusban Budapesten járt Orbán meghívására, még csak ilyen általános szöveget adott ki Orbán sajtósa: „az Európa jövőjéről nemrég megkezdett vitában nem hiányozhat az európai nemzetek szabadságát és hagyományait felvállaló pártok hangja, akik sok millió, a tradicionális európai értékekhez kötődő polgárt képviselnek”.

photo_camera Santiago Abascal és Orbán Viktor találkozója május 27-én, a varsói konzervatív csúcs előtt. Fotó: Abascal Twitter fiókja

Amikor fél évvel később ismét Budapestre jött Abascal, már kicsit konkrétabb volt a szöveg: „az egyeztetésen a pártelnökök áttekintették az európai konzervatív pártok összefogása érdekében szükséges soron következő lépéseket”. Orbán sajtósa ekkor nyíltan egy új európai politikai szövetség létrehozásának részeként írt a Vox elnökének látogatásáról, és egyszerűen a spanyol jobboldal vezetőjének nevezték Abascalt.

2022 januárban Orbán Madridba ment tárgyalni Abascallal, aki egyébként azt mondta korábban, hogy Orbán Viktor lehet az új Európa vezető egyénisége.

photo_camera Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán/MTI/MTVA

2022 októberben pedig ezt üzente a magyar miniszterelnök videón a Voxnak:

„Továbbra is igaz, hogy nem adhatjuk fel a nemzeti érdekeinket, a brüsszeli bürokratákkal szemben továbbra is meg kell védeni a hagyományainkat és a szuverenitásunkat. Nem engedhetjük, hogy bevándorlók milliói rohanják le az Európai Unió tagállamait. Ki kell állnunk a hagyományainkért, a kultúráinkért, és a globalista ideológiákkal szemben meg kell védeni a gyermekeinket és a családokat is. Ez a harc közös harcunk lesz a jövőben is.

A római gyors már befutott Brüsszelbe. Felkészül a madridi szerelvény Santiago Abascal barátom vezetésével. Sok sikert kívánok a VOX-nak! Isten éltesse mindannyiukat!”



(Az Orbán által emlegetett római gyors Brüsszelben nem okozott felfordulást, mert Giorgia Meloni - akinek miniszterelnökségéhez szintén nagy reményeket fűzött Orbán - korántsem lett Magyarország nagy támogatója az EU-ban.)

Abascal legutóbb június elején járt Budapesten. Ekkor ezt mondta róla Orbán:

„Az európai politikának nagy szüksége van olyanokra, akik akarnak valamit, akikben van még energia, elkötelezettség és szenvedély. Ezért döntöttünk úgy, hogy kiépítünk a VOX-szal egy komoly kapcsolatot. Úgy éreztük, ők is akarnak valamit. Egy olyan párt, amely szereti a hazáját, amely ki akar állni a hazája mellett, amelynek fontosak a tradicionális értékek: fontos a család, fontos a történelem, amire tudjuk építeni a jövőnket. Úgyhogy ezért van nekünk egy jó kapcsolatunk, és ezért dolgozunk együtt. Most megvitattuk az európai helyzetet, különösen is az európai parlamenti választásokra való tekintettel. Mert amit kell, azt a saját országainkban meg fogjuk csinálni. Azt látjuk, hogy a VOX is erősödik, de a modern politikában ez kevés lesz. Kell európai együttműködés, és a hasonlóan gondolkodóknak együtt kell működniük. Úgyhogy arról beszéltünk, hogy hogyan fogunk együttműködni az európai választáson, és megerősítettük az elkötelezettségünket az együttműködés mellett. És szeretnénk, ha Európában is lenne egy jobboldali fordulat. Úgyhogy az elnök úrnak sok sikert kívánok! Fantasztikus, hogy választások lesznek hamarosan. Úgy látjuk, hogy jó esélyek vannak. Bízunk a spanyol nép bölcs döntésében, és várjuk, hogy Spanyolország visszanyerje a régi hangját.”