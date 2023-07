Hazaárulás miatt börtönbe megy az egyik legnagyobb orosz kiberbiztonsági cég alapítója

Hazaárulás miatt tizennégy év börtönbüntetésre ítélte az orosz bíróság szerdán Ilja Szacskovot, az egyik legjelentősebb kiberbiztonsági cég alapítóját, mert a vád szerint titkos információkat adhatott át külföldi kémeknek.

A Group-IB nevű vállalat idén jelentette be, hogy megszakítja orosz piaci kapcsolatait. A most 37 éves Szacskovot letartóztatása előtt az ország egyik legnagyobb befolyású feltörekvő üzletembereként tartották számon, 2019-ben Vlagyimir Putyin személyesen adott át neki egy fiatal vállalkozóknak szóló díjat a Kremlben.

photo_camera Szacskov a moszkvai bíróságon, 2023. július 26. Fotó: HANDOUT/AFP

photo_camera Tüntetők Szacskov felmentését követelik a moszkvai bíróságon, 2023. július 26. Fotó: ALEXANDER NEMENOV/AFP

2021-es letartóztatása előtt egy évvel egy rendezvényen - amin Mihail Misusztyin miniszterelnök is részt vett, és amit az állami tévé is közvetített -, beszédében azzal vádolta az orosz hatóságokat, hogy engedték, hogy egy prominens orosz hacker akadálytalanul folytasson illegális tevékenységet, és bírálta Vlagyimir Putyin kiberbiztonsági megbízottját is.

A cég székhelyét 2018-ban Szingapúrba helyezték át. Szacskov állítólag már nem állt kapcsolatban az IB-csoporttal, de az orosz divízióban még részesedése volt.

(via Reuters, AFP)