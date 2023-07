Rosszabb a magyar diákok szövegértése, mint valaha

A magyar diákok szövegértése minden várakozást alulmúlt a legutóbbi központi kompetenciamérésen, írja a hvg.hu. A 2008-ban sztenderdizált mérésen egyetlen vizsgált évfolyamon sem volt még annyira gyenge eredmény, mint tavaly. A régiók között is óriási különbségek vannak.

A nyolcadikosoknál és a tizedikeseknél ezen belül is különösen nagy volt a visszaesés. A teljesítményre valószínűleg a Covid alatti távoktatás is rányomta a bélyegét: a nyolcadik osztályosok 40 százaléka az alapszint alatt teljesített szövegértésben és digitális eszközök használatában, a tizedikeseknek pedig az egyharmada nem érte el az alapszintet.



Fiatalok tömegei kerülhetnek tehát ki úgy az iskolából, hogy felnőttként sem, vagy csak nagyon nehezen lesznek képesek betanított munkán kívül bármi másra alkalmassá válni.

A regionális különbségek továbbra is óriásiak: Budapest is visszaesett ugyan, de így is sokkal jobb eredményeket hozott, mint az ország többi része. Szövegértésből a 174 vidéki járás közül 71-ben a nyolcadikosok átlaga nem éri el azt a szintet sem, ahol országos átlagban hatodik osztályban kellene tartani.