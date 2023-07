Szlovákia magyar miniszterelnöke is kiakadt Orbán tusványosi beszédén

Nem hagyta szó nélkül Orbán Viktor tusványosi beszédét Szlovákia megbízott miniszterelnöke sem, Ódor Lajos a szerdai kormányülést követően kijelentette:

„Szlovákia területi integritásának bármilyen megkérdőjelezése elfogadhatatlan. Nem tesz jót a kétoldalú kapcsolatoknak, és nem is segíti a szlovákiai magyar kisebbséget."



A Paraméter beszámolója szerint Ódor hozzátette: Szlovákia álláspontja mindig is következetes és egyértelmű volt ebben a kérdésben, ezért is kérették be a pozsonyi magyar nagykövetet.

photo_camera Fotó: Németh Dániel/444

Orbán Viktor tusványosi beszéde a román, a cseh és a szlovák kormánynál is kiverte a biztosítékot. A magyar miniszterelnök többek közt arról beszélt, hogy az európai főderalisták támadást intéztek a visegrádi négyek ellen, s „az eredményt mindannyian látjuk: a csehek lényegében átálltak, Szlovákia billeg, csak a lengyelek és a magyarok tartanak ki”. Majd hosszasan bírálta a szlovákiai magyar kisebbséget, amiért az nem képes megszervezni magát úgy, hogy parlamenti képviselete legyen. Orbán szerint