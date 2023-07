A szlovák külügyminiszter megunta Kovács Zoltánt

„Őszintén szólva kezd fárasztó és kicsit unalmas lenni államtitkár úr. Ha az oroszok hagyják abba a harcot, nem lesz háború, ha az ukránok hagyják abba, nem lesz Ukrajna. Ön rendkívül szégyenlős az agresszor megnevezésével. Az orosz fegyverek hoztak pusztulást és halált Ukrajnába” - válaszolta Miroslav Wlachovský szlovák külügyminiszter a Twitteren Kovács Zoltán nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkárnak.

photo_camera Miroslav Wlachovsky szlovák külügyminiszter Fotó: JAAP ARRIENS/NurPhoto via AFP

Korábban Kovács Menzer Tamás külügyi államtitkárt idézte, aki arról adott ki közleményt, hogy a szlovák külügyminiszter téved, ha hisz a fegyverszállításokban, mert ennek a konfliktusnak nincs megoldása a harctéren. „Éppen ezért a fegyverek helyett most már a békéről kellene dönteni. Az igaz, hogy ezt a döntést Moszkvában is meg kell hozni. Meg Washingtonban is. Brüsszel majd követi az utóbbit.”

photo_camera Kovács Zoltán, a Miniszterelnöki Kabinetiroda nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkára Fotó: Bruzák Noémi/MTI/MTVA

Ugyanakkor Wlachovský szerint csak az igazságot béke hozhat hosszú távú megoldást. Ukrajna nélkül vagy a fejük fölött nem lehet dönteni. Felidézte, hogy a csehszlovákiai történelmük 1938-ban és 1968-ban is nagy leckét adott erről.