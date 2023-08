Egy Salamon-szigeteki újságot azzal vádolnak, hogy finanszírozásért cserébe most „az igazságot népszerűsíti Kína nagylelkűségéről”

A Salamon-szigeteki helyi médiát azzal vádolják, hogy feladta függetlenségét, miután megállapodást kötött kínai hírügynökségekkel, és több ezer dollár értékű felszerelést fogadott el a kínai nagykövetségtől.

A Guardian azt írja, amióta a Salamon-szigetek kormánya 2022 márciusában biztonsági megállapodást írt alá Kínával, az ország néhány újságja több ezer dollárba kerülő autókat, fényképezőgépeket, telefonokat és nyomdagépeket kapott a kínai kormánytól. Helyi újságírók azt állítják, hogy a Solomon Star közel 140 000 dollár támogatást kapott a kínai kormánytól, cserébe pedig azt ígérte, hogy „népszerűsíti az igazságot Kína nagylelkűségéről és a csendes-óceáni szigetország fejlődését segítő valódi szándékairól”. Ezt megerősítette az OCCRP, vagyis egy szervezett bűnözést és korrupciós ügyeket vizsgáló szervezet is.

A Solomon Star kedden megjelent cikkében azt állította, hogy nincs takargatnivalója, és elismerte, hogy kapott támogatást Kínától. Azt viszont tagadta a lap, hogy a finanszírozás befolyásolta volna az újság függetlenségét, mondván, hogy olyan híreket is közölt, „amik nem Kína javát szolgálták”, és hogy ezért a kínai nagykövetség „nem tett szemrehányást”. A Solomon Star ehhez hozzátette, hogy Ausztráliától és az Egyesült Államoktól is kért támogatást, de nem kapott választ. Márpedig a lap főszerkesztője szerint szükségük van finanszírozásra, „hogy továbbra is független hírszolgáltatóként” működhessenek.

„A csendes-óceáni térségben feneketlen pénzforrás áll rendelkezésre, ha nemzetbiztonsági kérdésekről vagy a menedékkérők fogva tartásáról van szó. De amikor a civil társadalom és a szabad sajtó támogatásáról van szó, a régió ki van éhezve, Kína pedig lépett” – közölte a főszerkesztő. (Guardian)