Lehetővé teszi a Google, hogy eltávolíthassuk kellemetlen képeinket a keresési találatok közül

Megkönnyíti felhasználóinak a Google, hogy eltávolítsák a keresési találatok közül azokat a fotókat, amiket nem akarnak magukról látni az interneten.

A frissítés lehetővé teszi azt is, hogy a felhasználók azután is kérhessék érzékeny képeik eltávolítását, hogy azokat saját maguk töltötték fel egy oldalra. Az opció azonban nem vonatkozik azokra a fotókra, melyeket a felhasználók aktívan értékesítésre használnak.

A Google bevezet egy új felületet is, mely először csak az Egyesült Államokban lesz elérhető. Ezen láthatják majd a felhasználók azokat a keresési eredményeket, melyek a személyes adataikat mutatják. Ezeknek kérhetik majd az azonnali eltávolítását. A felület pedig értesítéseket küld, ha új, a felhasználó adatait tartalmazó keresési találatok jelennek meg.

photo_camera Illusztráció: JAKUB PORZYCKI/NurPhoto via AFP

A Google emellett bevezet egy új elhomályosító beállítást is a SafeSearch módban. Ez alapértelmezett lesz azoknál a felhasználóknál is, akik eddig még nem kapcsolták be a SafeSearch-öt.

A szexualitást vagy erőszakot megjelenítő képek automatikusan elhomályosítva jelennek majd meg a keresési eredmények között. Ezt a beállítást bármikor ki lehet majd kapcsolni, kivéve akkor, ha valaki nyílt hálózaton böngészik, és az adminisztrátor blokkolta ezt a lehetőséget.

Az új funkciókat augusztusban vezeti be a Google világszerte.

(via The Guardian)