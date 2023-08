Minden idők egyik leglassabb sétájával adták át a Lánchidat, befejeződött a két és fél évig tartó felújítás

„Who are they?” - tette fel a kérdést nekünk két spanyol srác, miközben telefonjaikkal éppen képeket készítettek a Lánchíd pesti hídfőjénél pózoló budapesti politikusokról.

photo_camera A budapesti városvezetés csoportképe a Lánchíd pesti hídfőjénél Fotó: botost/444.hu

Habár fogalmuk sem volt, mi történik, a kéttucatnyi újságíró gyűrűjében mosolygó Karácsony Gergelyék még mindig a legizgalmasabb történést szolgáltathatták péntek 11 órakor a Széchenyi tér környékén, ez vonzhatta őket is oda.

A politikusok Lánchídhoz vonulása nem volt véletlen, ma adták ugyanis át a hidat a gyalogosoknak, ezzel pedig befejeződött a két és fél évig tartó felújítás. A projekt az ellenzéki városvezetés legnagyobb infrastrukturális beruházása volt, ami jelképévé vált a kormány és Budapest összefeszülésének. Az átadás a budai oldalon kezdődött, a politikusok és újságírók a szalaggal elkerített Clark Ádám téri VIP-járdaszigeten várták, hogy megérkezzen a főpolgármester.

photo_camera Bősz Anett, Déri Tibor és Tüttő Kata várja a beszédeket Fotó: botost/444.hu

A kivitelező A-Híd Zrt. vezérigazgatója, Csohány András elmondta, büszke rá, hogy másfél hónappal a szerződéses határidő előtt végeztek a munkával. Walter Katalin, a BKK vezérigazgatója pedig az új forgalmi rend bevezetésének pozitív hatásairól beszélt. Külön megköszönte a budapestieknek, hogy a - kormány Nemzeti Konzultációihoz kísértetiesen hasonlító - Fővárosi Lakógyűlésen bizalmat szavaztak javaslatuknak, mellyel kitiltották az autókat a hídról.

photo_camera Karácsony Gergely beszédet tart Fotó: botost/444.hu

A forgalmi rendre Karácsony Gergely is kitért, az új normák bevezetésének fontosságáról beszélt. Elmondta, ha az eredeti rendhez ragaszkodtak volna, csak lovaskocsik járhatnának a Lánchídon. A kormánynak is odaszúrt, azt mondta, várja a hozzájárulásukat a híd felújításának költségeihez. A beszédek után Karácsony átadott egy méteres, még gépészmérnöki gólyatáborokban is tájidegen csavarkulcsot Fazekas János hídmesternek, majd elindult az újságírók és politikusok Lánchíd-sétája.

photo_camera Karácsony Gergely átadja a csavarkulcsot Fazekas János hídmesternek Fotó: botost/444.hu

Mivel a járda elég szűk, a menet lassan, néhol kaotikusan haladt. Nagyjából 10 perc alatt teljesítették a 375 méteres távot.

photo_camera Karácsony Gergely és Tüttő Kata további embereket hív a csoportképhez Fotó: botost/444.hu

A pesti hídfőnél következhettek a hivatalos fotók. Ekkor látszott a legjobban, hogy Budapestet koalíció vezeti. Karácsony ugyanis hiába állt már készen a képekre, magához intette a hídon nézelődő Kerpel-Fronius Gáborékat is. Így készült a többpárti csoportkép.

A végén azért egy szólóra is maradt idő.