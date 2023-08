Átépítik azt a Putyinhoz kötődő, 700 millió dollárt érő jachtot, amit 15 hónapja foglaltak le egy olasz kikötőben

Már 15 hónapja, hogy Olaszország lefoglalta a Vlagyimir Putyinhoz köthető 700 millió dolláros szuperjachtot, a Seherezádét, a hajó azóta is a toszkánai Marina di Carrara kikötőjében vesztegel. De az ott töltött idő nem ment kárba: Olaszország megengedte, hogy „meg nem nevezett, de szankcionált” tulajdonosa amellett, hogy fizeti a személyzetet és a karbantartás költségeit, át is építtesse a hajót – írja a Financial Times.

A mindössze négyéves, 140 méter hosszú jacht 22 vendégkabinnal, aranyozott fürdőszobákkal, két helikopterfedélzettel és egy spával büszkélkedhet. A hajót milánói tőzsdén jegyzett Italian Sea Group újítja fel, amely megerősítette: a munkálatok azután is folytatódtak, hogy a hatóságok befagyasztották a szankciók alá került személy vagyonait. A cég további részleteket nem közölt, így a tulajdonos kilétét sem fedte fel.

A lefoglalt vagyontárgyakat kezelő olasz Agenzia del Demanio az FT-nek megerősítette: a pénzügyminisztériummal együtt hozzájárult ahhoz, hogy a hajó tulajdonosa fizesse a karbantartási munkálatokat, de további részletekbe nem kívánt bocsátkozni, mivel „a befagyasztott vagyontárgyakra vonatkozó információk titkosítottak”. Az olasz állam a hajó tulajdonosát sem nevezte meg korábban, Róma csak annyit közölt: „bizonyíték van arra, hogy a tulajdonosnak jelentős gazdasági és üzleti kapcsolatai állnak fenn az EU-szankciókkal sújtott orosz kormány prominens elemeivel”.

Az FT szerint a római és brüsszeli helyzetet ismerő személyek szerint a tulajdonos Eduard Hudajnatov (Khudainatov), a Rosznyeft orosz állami olajvállalat korábbi vezérigazgatója, akit az EU 2022 júniusában szankciókkal sújtott.

A Bloomberg tavalyi jelentése szerint amerikai tisztviselők bírósági beadványokban azt állították: Hudajnatov valójában stróman, és Putyin két hajója van a nevén. A New York Times múlt márciusban, titkosszolgálati és kormányzati forrásokra hivatkozva szintén arról írt, hogy az amerikai szolgálatok találtak arra utaló jeleket, hogy a hajó tényleg Putyinhoz köthető lehet. A Financial Times a hajó tulajdonjogát egy Marshall-szigeteki székhelyű, Beilor Asset Limited nevű szervezethez vezette vissza.

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője a Financial Times kérdésére úgy reagált: „Minden erről szóló pletyka alaptalan”.