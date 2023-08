Kémkedj tovább, hátha munkát kapsz a Kínai Kommunista Párttól

A vád szerint Kínának kémkedhetett két amerikai tengerész. Egyikük, a 22 éves Csincsao Vej, Kínában született, de 2022 februárjában fel akarta venni az amerikai állampolgárságot.

A honosítási folyamat megindításakor környékezte meg először a kínai titkosszolgálat egyik munkatársa. Az ügyészek szerint Vej már akkor részletes információkat adott neki az amerikai kétéltű támadóhajók fedélzetén lévő fegyverrendszerekről és repülőgépekről.

A kínai hírszerző tiszt emellett felajánlotta Vejnek, hogy édesanyjával együtt kirepülhet Kínába, ahol személyesen is találkozhatnak. A költségeket a kínai kormány állta volna. Az ügyészek szerint Vej elgondolkozott az ajánlaton, rá is keresett a Kínába tartó repülőjáratokra.

Amikor Vej karácsonykor hazautazott Wisconsinba, édesanyja bátorította, hogy folytassa az együttműködést a kínai titkosszolgálattal. Azt mondta fiának, ez segítheti abban, hogy munkát kapjon a Kínai Kommunista Pártnál, ha egyszer majd elhagyja az amerikai haditengerészetet.

Vej 10-15 ezer dollárnyi összeget kaphatott a kínai titkosszolgálattól. A vád szerint az átadott érzékeny katonai információk veszélyt jelentettek az amerikai haditengerészekre. A férfi ezért akár életfogytig tartó szabadságvesztést is kaphat a bíróságtól. (via The Guardian)