Munkaalapú társadalmat talált egy jászsági kisvárosban Tállai András

A polgári kormány 2010 óta munkaalapú gazdaságot épít Magyarországon, míg Jászfényszarunk már bő 25 évvel ezelőtt elkezdődött ez a munka. Erről Tállai András pénzügyminisztériumi államtitkár beszélt az 5500 fős városban pénteken megnyílt Jász-Fény Expón (az eseményről a Jászság Tv galériáját itt találja).

És arról is, hogy a város - természetesen a kormányzat gazdaságélénkítő intézkedéseinek segítségével - egészen a koronavírus-járványig töretlenül fejlődött, és ma is példát mutat, az ország dinamikusan fejlődő települése lett. Azért, mert „a jászoknak történelmi képességük van a talpraállásra, az összefogásra és az újrakezdésre”.

Tállai arról is beszélt, hogy Jászfényszaru a városi rang megszerzése után bátran vállalta egy alapvetően mezőgazdaságra alapozó vidéken ipari park létrehozását, amely mára több világcég, köztük a Samsung otthona. Arról mondjuk nem, hogy a Samsung érkezése nem volt minden előzmény nélküli: a hetvenes évektől itt működött az Orion Rádió- és Televíziógyár, amellyel 1989-ben fele-fele tulajdonrésszel vegyesvállalatot hoztak létre a koreaiak.

Pénzügyi államtitkárként Tállai nem tehette meg – vagyis megtehette volna, hát miért is ne tehette volna meg –, hogy ne beszéljen az elmúlt időszak negatív makrogazdasági híreiről, például arról, hogy recesszióban maradt a gazdaság. Pontosabban, az őt idéző MTI szerint arról, hogy bár „a gazdasági növekedés az unió egészéhez hasonlóan itthon is lassult és a negyedéves GDP-adatok kedvezőtlenek, a járvány előtti szinthez képest a magyar gazdaság továbbra is az EU-átlag felett teljesít”. A mondat első feléhez pontosításnak annyit: az Európai Unió GDP-je negyedéves összehasonlításban nem változott, míg éves alapon 0,5 százalékkal nőtt, miközben a magyar GDP negyedéves alapon 0,3 százalékkal, évesben 2,3 százalékkal visszaesett.