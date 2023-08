Világcsúcsot és elátkozott utolsó métereket hozott az atlétikai világbajnokság első napja

A 4-szer 400-as amerikai vegyesváltó világcsúcsot futott

Ez a döntő és női 10 ezer méteres női verseny is egészen drámai módon dőlt el

A legnagyobb magyar éremesélyes magabiztosan jutott a döntőbe

Valamiért szükségesnek tartották a szervezők, hogy legyen nyitóünnepség az atlétikai világbajnokságon, nem mintha bárki figyelne erre az olimpián kívül. Túlestünk rajta, beszélt a nemzetközi atlétikai szövetség elnöke és Novák Katalin is, volt párszor elhangzott a Tavaszi szél vizet áraszt - igen, még Freddy Mercuryt is megidézve -, bohóckodott Youhuu és ha késve is, de elhúzott a stadion felett három Gripen vadászgép. Ha nem is egymás mellett, de a VIP-ben ott ült Karácsony Gergely főpolgármester és Mészáros Lőrinc főmilliárdos is. Utóbbi azzal a büszkeséggel is körülnézhetetett a stadionban, hogy az ő cége is vastagon benne volt a 250 milliárdos építkezésben. És ott voltak Orbán Viktor vendége is, mint Aleksandar Vučić szerb elnök.

A megnyitó este 6-kor volt, amire már beköszöntött a nyár. A versenyek már jóval korábban elindultak, de a váratlanul goromba reggeli időjárás miatt késve. A villámlás miatt két órával halasztották a 20 kilométeres férfi gyaloglás rajtját, így is esőben indultak el a versenyzők. A magyar Helebrandt Máté egyéni csúccsal a 23. lett, a spanyol Álvaro Martín lett a budapesti vébé első aranyérmese.



A stadionban is egy órás csúszással indult a program. Ahhoz képest, hogy csak selejtezők és előfutamok voltak, illetve a női 7 próbázók kezdték meg a versenyüket, szép számban gyűltek össze a nézők. Estére a telt ház (35 ezer néző) nem jött össze, de a hangulat remek, az akusztika jó, a magyar versenyzők nem győznek hálálkodni a buzditásért, csak a 250+70 milliárdos kiadást lehetne valahogy feledni.

Már világbajnokok



Világrekordot futott az amerikai 4-szer 400-as vegyesváltó, de milyen drámai körülmények között. A hollandok váltottak első helyen az utolsó kör előtt, Femke Bol vezetett is, de két méterrel a cél előtt megbotlott és konkrétan orra esett. Az üldöző amerikai Alexis Holmes elrobogott mellette, az övék lett az arany, ráadásul világcsúccsal (3:08.80).

Bol, hogy védje az arcát, még a botot is eldobta, így hiába állt fel, és ért be a célba harmadiknak, kizárták a csapatát.

photo_camera Fotó: JEWEL SAMAD/AFP

photo_camera Fotó: JEWEL SAMAD/AFP

Ráadásul nem sokkal előtte egy másik holland futónő, a brutális teherbírású Sifan Hassan is így járt. Ő az, aki három számban is indul, 1 500-on, 5 ezren és 10 ezren. Megtette ezt már az olimpián is, ott a két hosszabb távot nyerte, a rövidebben harmadik lett. (Aztán elindult a London Maratonon is, azt is megnyerte.)

Sifan Hassan Budapesten a 10 ezer méteres futamban 9 980 megtétele után vezetett, az etióp Gudaf Tsegay robogott mögötte. 20 méterrel a cél előtt a holland elesett. Volt némi kontakt kettejük között, de nem tűnt szándékosnak. Az így győztes Tsegay segítette fel a földről, nem tűnt úgy, mintha lenne harag. Sifan Hassannak a karja, Tsegaynak a lába vérzett.

photo_camera Fotó: JEWEL SAMAD/AFP

photo_camera Fotó: JEWEL SAMAD/AFP

Világbajnoki csúccsal nyerte a súlylökést a szám toronymagas esélyese, az amerikai Ryan Crouser. A 23,56-os világcsúcsától mindössze 5 centivel maradt el. A magyar származású, amerikai színekben versenyző Joe Kovacs harmadik lett.

A magyarok szereplése

A budapesti rendezésnek köszönhetően rekordszámú magyar sportoló vehet részt a világbajnokságon, de éremesélyesnek egyedül a kalapácsvető, 2019-ben már bronzot nyerő Halász Bencét tartják. A selejtezőben magabiztosan, túldobta a döntőhöz szükséges 77 métert. A finálé vasárnap 17:49-kor kezdődik. (A kalapácsvetés másik két magyar indulója, Rába Dániel és Varga Donát nem lesz ott a fináléban, nem jutottak túl a selejtezőn.)

Saját futamából Halász Bencén kívül csak a 100 méteres futó Boros Bence tudott továbblépni, bár az még csak a selejtező volt. Az előfutamban már esélye sem volt, 10.70-es idővel 48. helyen zárt. Az előfutamokban a jamaicai Oblique Seville volt a leggyorsabb (9.86), de összesen hatan voltak 10 másodpercen belül, nem mindent beleadva. Döntő vasárnap 19:10-kor.

A Molnár Attila, Kéri Bianka, Wahl Zoltán, Molnár Janka négyes a döntőről lemaradt ugyan, de az országos csúcsot több mint három másodperccel megjavítva a tizedik helyen végzett a 4x400 méteres, a világbajnokságokon viszonylag újnak számító vegyes váltóban.



Előzetesen a döntőbe jutást sem tartották elérhetetlennek a két távolugró Bánhidi-Farkas Petra és Lesti Diána esetében, de mindketten messze elmaradtak egyéni legjobbuktól. A legjobb 12-höz 6,61 méter feletti eredmény kellett volna, Bánhidi-Farkas Petra 6,37 méterig jutott csak, amivel 27. lett, Lesti Diána 6,25-tel a 31. helyen végzett.

Súlylökésben a magyar Tóth Balázs a 35. helyen végzett a selejtezőben. Papíron sem lett volna esélye, a 18,87 méteres egyéni legjobbja eleve a leggyengébb volt a mezőnyben, de még ezt sem tudta elérni, 17,37-et dobott. Két riválisát így is megelőzte, mert nekik nem volt érvényes kísérletük.

Nem biztos, hogy az előfutamok izgalmait fokozta, hogy a nemzetközi szövetség változtatott, és már a helyezésekhez, nem az időeredményhez kötötte inkább a továbbjutásokat az előfutamokból. A tempó így lassult, igazán csak a végén nyomták meg. 3 000 méter akadályfutásban például a címvédő marokkói Szufian el-Bakkali mindössze a 18. legjobb időt futotta, de a futamából simán tovább ment a biztonsági futással is. Az előfutamokban az etióp Lamecha Girma volt a leggyorsabb. Ő júniusban döntötte meg a 2004 óta fennálló világrekordot. A magyar Palkovits István a futamában elesett, de felpattant, ezután még a mezőny élére is állt, de aztán a végére elfáradt. Az U23-as Európa-bajnok - bár bízott a döntőben - összesítésben a 26. lett.

1 500 méteren bár Vindics-Tóth Lili beállította egyéni csúcsát az előfutamban, összesítésben az 56 induló között a 49. helyet szerezte meg.

A férfiaknál ugyanez a távon Szögi István sem jutott túl az előfutamon. Egyéni csúcsától kevesebb mint egy másodperccel elmaradva, 3:37:57 perces eredménnyel összesítésében 32. lett.

A hétpróbázó Krizsán Xénia a 12., Nemes Rita pedig a 17. helyen áll az első nap után.

A hármasugró Szenderffy Dániel kiesett a selejtezőben. Neki eleve 15,83 méter az egyéni csúcsa, miközben a továbbjutáshoz a 17,15 métert kellett volna megugrania. 15,38 méterrel a 30. helyen végzett.