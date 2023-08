Az Átrium színház a most kezdődő évad végén bezár

„Kedves Nézőink,

sajnálattal jelentjük be, hogy az Átriumban zajló színházi tevékenységünket a most kezdődő évad végével, 2024 nyarán befejezzük” – jelentette be az Átrium.

Azt írják, sok erőt adott „a teljes színházi csapatnak a tavaly nyári közösségi kiállás az Átriumért, azóta is ebből az energiából létezünk, de be kell látnunk, nincsen remény arra, hogy méltó és kiszámítható környezetben folytassuk a munkánkat”, „nem lehet minden évben csupán túlélni”.

photo_camera Illusztráció: Haiman Helga

Azt írják:

„Egy olyan intézményt tartunk fenn, amelyben egy ember három helyett dolgozik, ahol egy pillanatra sem lehet nem százhúsz százalékot nyújtani, ahol minden egy hajszálon múlik. Azelőtt szeretnénk befejezni, hogy ez elkezdene látszani a művészeti munkánkon, kollégáink mentális és fizikai egészségén. A jelenlegi helyzet emberileg és szakmailag is fenntarthatatlan.

Elfáradtunk, mert ez a most már öt éve tartó kötéltánc pont azt a kíváncsi és alkotni vágyó energiát veszi el mindenkitől, amiért érdemes és élvezetes színházat csinálni.”

„Amit a magyar kultúratámogatásról el lehet mondani, elmondtuk, nem írunk ide regényeket arról, hogy a független kultúra szisztematikus kivéreztetése zajlik, sokkal fontosabb a köszönet” – írják, megköszönve a nézőiknek, a mecénásaiknak, a barátaiknak és az önkormányzatnak a támogatást.

„A fentieknek megfelelően az Átrium Mecénás Klubot és a támogatási programokat szeptember 1-jével megszüntetjük. Akinek 2023. szeptember 1-jén érvényes tagsága van, azok jogai és kedvezményei a kifutásig érvényesek maradnak. Egy évadunk maradt arra, hogy együtt elbúcsúztassuk azt a színházat, amit csinálunk. Szeretnénk szabadon együtt örülni annak, hogy még van egy évad, amire várunk mindenkit szeretettel!” – írják.

A független színházak szinte semmi pénzt nem kaptak a kormánytól, a legtöbben nagyon kevés pénzből működnek, sokan a megszűnés szélére kerültek. Az Ördögkatlan fesztiválon beszélgettünk erről az alkotókkal.