A román ügyészség aktáiban olvasható tanúvallomások részletezik, hogyan erőszakolt és kényszerített nőket Andrew Tate

A román ügyészek több száz oldalnyi tanúvallomást és átiratot tartalmazó dokumentumaihoz sikerült hozzáférnie a BBC-nek, a cikk szerint ezekben a dokumentumokban részletesen leírják, ahogy a nőgyűlölő influenszer Andrew Tate szexre kényszerített nőket. Andrew Tate és testvére, vagyis Tristan Tate ellen emberkereskedelem miatt, illetve szervezett bűnözői csoport létrehozása miatt folyik eljárás Romániában. Andrew Tate-et ezen felül nemi erőszakkal is vádolják. Az ellenük felhozott vádakat tagadják. A BBC azt írja, hogy a hozzájuk eljutott bírósági dokumentumokban olvasható szövegek egy részét eredetileg angolul írhatták vagy mondhatták, ezt az ügyészek fordították le románra, amit a BBC aztán újra angolra fordított. Itt pedig magyarul lehet majd olvasni, de a lényeg feltehetően így is átjön majd.

Amikor júniusban hivatalosan is vádat emeltek Romániában Tate és testvére, illetve két román nő ellen, Andrew Tate azt mondta, nem ők „az első jómódú férfiak, akiket igazságtalanul támadnak meg”.

A román ügyészek akkor azt állították, hogy a Tate testvérek áldozataikat félrevezették „romantikus szándékaikkal”, majd egy Bukarest külvárosában található házba vitték őket, ahol szexre és „porongráf tartalmak előállítására” kényszerítették őket „fizikai és mentális erőszakkal”.

A BBC szerint az általuk látott dokumentumok között több olyan nő vallomása is szerepel, akik Tate-ék bukaresti házának közelében laktak egy épületben, ahol a testvérpárnak készítettek „online pornográf tartalmakat” az OnlyFansre, az abból származó bevételeket pedig Georgiana Naghel, Tate-ék két romániai vádlott-társának egyike ellenőrizte. A román ügyészek szerint a videókon szereplő nőknek havonta fizettek, de nem fedték fel előttük „a teljes jövedelmüket”.

A nők azt állítják, szóbeli és fizikai bántalmazással kényszerítették őket arra, hogy „szigorú ütemterv szerint készítsenek meghatározott tartalmakat”. Elmondásuk szerint a Tate testvérekkel együtt dolgozó Naghel azzal fenyegetőzött, hogy „kitöri a fogaikat”, vagy „a hullaházban végzik”, ha nem csinálják azt, amit kérnek tőlük. Emellett pénzt is megvontak tőlük, ha túl sokáig tartottak szünetet, sírtak az élő online adások közben, esetleg megtörölték az orrukat. Volt, akitől ezek miatt annyi pénzt vontak meg, hogy Tate-ék szerint az egyik nőnek körülbelül 4000 euró „tartozása” volt.

A dokumentumokban olvasható egy 2020-as hanganyag leirata is, ami szerint Tristan Tate azt mondta, nem akarja, hogy a nők hozzáférjenek az OnlyFansen vagy a PornHubon a fiókjaikhoz: „Nem akarom, hogy náluk legyenek a jelszavak, nem akarom, hogy bármihez is hozzáférjenek.” Ezen túl azt is mondta, azt sem akarja, hogy egyáltalán tudjanak arról, hogy az OnlyFansen vannak, mert azt akarja, hogy az abból származó pénzt csak ők, a Tate testvérek kapják meg.

„Rabszolgasorba hajtom ezeket a ribancokat. Még több órát fogom őket dolgoztatni. Úgy dolgoztatom majd ezeket a ribancokat, mint a rabszolgákat. Rabszolgamunka. Minimum 10 vagy 12 óra naponta” – mondta az ügyészek szerint Tristan Tate.

Egyébként kettő, az ügyészek által áldozatnak minősített nő azt állítja, nekik senkivel sem kellett megosztaniuk jövedelmüket, illetve hogy szoros és személyes kapcsolat fűzi őket a Tate testvérekhez. Más nők azonban arról számoltak be, hogy a házat nem hagyhatták el engedély nélkül, csak Tate-ék egy „megbízható munkatársának” kíséretében. Ez feltehetően vagy Naghel vagy Luana Radu volt.

Egy BBC által is látott üzenetváltás szerint az egyik állítólagos áldozat és Andrew Tate hetekig beszélt egymással, az üzenetek szerint ezekben Tate a szerelemről és házasságról szóló üzeneteket „vegyítette” parancsokkal, fenyegetésekkel és nemi erőszakra való utalásokkal, illetve olyan kifejezésekkel, mint a „ribanc” vagy a „kurva”.

Az üzenetváltás során a nő egy csoportos szexre vonatkozó kérésre válaszul azt írta Andrew Tate-nek, hogy ő nem fog lányokkal szexelni, majd később már azt, hogy ezt nem tudja alkohol nélkül megcsinálni. Erre Andrew Tate a leiratok szerint azt válaszolta: „Ne legyél unalmas. Látni akarom, ahogy aláveted magad nekem. Fogd be a szád, te kurva, azt teszed, amit mondok.”

Egy másik tanúvallomás szerint Andrew Tate azt mondta egyik áldozatának, hogy vegye le a ruháit, csak a cipőjét hagyja magán, majd arcon ütötte és megerőszakolta. A nő azt állította, nem tudta „elutasítani” Tate-et, mert az szex közben a fejét fogta és azt mondta neki, nem akar többé „negatív” üzeneteket kapni tőle, illetve azzal fenyegetőzött, hogy teherbe ejti és bezárja egy házba. A vádirat szerint a nő sírt és félt, mert „azt hitte, hogy Andrew Tate bármire képes”. Egy megint másik nő azt mondta, Andrew Tate erőszakoskodása szex közben a „frusztráció levezetése” volt, ha a nő nem azt tette, amit mondott neki. Az emberkereskedelmi ügyekkel foglalkozó Silvia Tabusca a BBC-nek azt mondta, az ügyészségnek most azt kell bizonyítania, hogy a vádlottak félrevezették állítólagos áldozataikat a „kapcsolat motivációját” illetően. Mert ha a nők bele is egyeztek, még akkor is történhetett emberkereskedelem.

Egy korábbi BBC-interjúban Andrew Tate határozottan tagadta, hogy kihasználta vagy manipulálta volna a nőket, azt mondta, „soha senkit nem bántott”, és hogy az ellene felhozott ügy „teljesen kitalált”.

Andrew Tate és társai ügyét Romániában tárgyalják majd, és évekig is eltarthat, amíg ítéletet hoznak. (BBC)