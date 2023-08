Dél-Koreában letartóztattak egy kínai jogvédőt, aki egy jet skivel próbált elmenekülni

Dél-Korea parti őrsége szerint egy távcső és iránytű segítségével tett meg a jet-skin úgy 300 km-t a Sárga-tengeren a férfi, akit Hszi Csin-ping elnök kritikusának neveztek. A szöuli kínai nagykövetség az ügyben nem kívánt nyilatkozni.

A dél-koreai parti őrség szerint a férfi öt hordó üzemanyagot vontatott jet-skijével, hogy útközben is tudjon tankolni. A férfiról annyit tudni, hogy Kínában börtönbe is zárták, amiért bírálta Hszi Csin-pinget. Emiatt valószínűsíthető, hogy nem hagyhatta el Kínát a szokásos, legális útvonalakon. Úgy tudni, hogy a férfi most megpróbál menekültstátuszt szerezni Dél-koreában, ahol évente csak pár ilyen kérelmet fogadnak el.

A BBC azt írja, az elmúlt években Peking egyre gyakrabban alkalmaz kilépési tilalmat a repülőterein és legális határátkelőhelyein, hogy megakadályozza az aktivistáknak Kína elhagyását, a Kína-barát országok pedig már nem fogadnak menedékkérőket.

A múlt hónapban egy emberi jogi ügyvédet fogtak el Laoszban, majd toloncoltak vissza Kínába. A férfi a feleségéhez és a gyerekeihez ment volna, akik már az Egyesült Államokban vannak. (BBC)